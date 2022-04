BMO mit höheren Preisprognosen für Gold und Silber

Im Rohstoffausblick für das zweite Quartal hat BMO Capital Markets die Preiserwartungen für Gold und Silber nach oben korrigiert. Dies meldet Kitco News . "Das Zusammentreffen von Lieferunterbrechungen, Logistikproblemen, Sanktionen, finanziellen Engpässen und Panik bei den Einkaufsmanagern hat im ersten Quartal 2022 zu einigen der dramatischsten Preisschwankungen bei Metallen und Rohstoffen in der Geschichte geführt", erklären die Analysten in ihrem Bericht.U. a. aufgrund der steigenden Inflation erwarte die kanadische Bank, dass der Goldpreis im Jahresdurchschnitt bei etwa 1.895 US-Dollar pro Unze liegen wird. Die vorherige Schätzung hatte bei 1.751 $ pro Unze gelegen.Für Silber rechnet BMO in diesem Jahr mit einem Durchschnittspreis von 24,50 $ pro Unze. Zuletzt hatte sich die Schätzung auf 21,80 $ pro Unze belaufen.© Redaktion GoldSeiten.de