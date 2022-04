Griffin Mining: Jahreshauptversammlung, vorgeschlagener Wechsel der Direktoren & Verlängerung der Aktienkaufoptionen

Name Anzahl der Anzahl der

Optionen, die Optionen, die

zu 40 Pence zu

pro neue

Stammaktie 30 Pence pro

ausübbar neue

sind. Stammaktie

ausübbar

Alle übertragen sind.



Alle übertragen

Roger Goodwin - Finanzdire500.000 1.500.000

ktor



Dal Brynelsen - Direktor - 900.000

1. April 2022 - Griffin Mining Ltd. ("das Unternehmen") gibt bekannt, dass die Jahreshauptversammlung 2021 (AGM), die aufgrund der Auswirkungen von Covid 19 verschoben wurde, am Donnerstag, den 5. Mai 2022 um 16.00 Uhr Ortszeit (9.00 Uhr GMT) auf Level 9, BGC Centre, 28 The Esplanade, Perth, West Australia, stattfinden wird. Eine förmliche Einladung zu dieser Versammlung wird den Aktionären in Kürze zugesandt.Herr Dal Brynelsen hat darum gebeten, als Direktor der Gesellschaft zurücktreten zu dürfen, und er wird sich auf der Hauptversammlung nicht zur Wiederwahl stellen. Als langjähriger Gründungsdirektor des Unternehmens war Herr Brynelsen maßgeblich an den politischen und technischen Entwicklungen beteiligt, die zur Entdeckung, Erschließung und zum Betrieb der Mine Caijiaying führten und den Erfolg des Unternehmens vorantrieben. Mit seinem unübertroffenen Ruf bleibt er ein Gigant der Bergbauindustrie, und seine Präsenz und sein Enthusiasmus auf der Ebene der Holdinggesellschaft können nicht ersetzt werden.Das Unternehmen freut sich daher, bestätigen zu können, dass Herr Brynelsen eingewilligt hat, Direktor der operativen Tochtergesellschaft des Unternehmens in China, Hebei Hua Ao Mining Industry Company Limited, zu bleiben, so dass das Unternehmen weiterhin von seiner Bergbauexpertise und seinem umfangreichen Wissen über Betrieb, Logistik und lokale Probleme in China profitieren kann.Die Hauptaktionäre des Unternehmens, die mehr als 50 % der ausstehenden Aktien des Unternehmens halten, haben vorgeschlagen, auf der bevorstehenden Jahreshauptversammlung, Frau Linda Naylor und Herrn Dean Moore zu unabhängigen, nicht geschäftsführenden Direktoren des Unternehmens zu wählen.Frau Naylor ist Absolventin der London School of Economics und Fellow des Institute of Chartered Accountants in England & Wales. Als ehemalige Partnerin von Grant Thornton UK LLP hat sie mehr als zwanzig Jahre lang als Nominated Adviser im Kapitalmarktteam und als Audit Partner mit Spezialisierung auf den Rohstoffsektor gearbeitet. Als Gouverneurin der Universität Portsmouth war sie Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Als Finanzdirektorin der von 2009 bis 2018 an der AIM notierten Chaarat Gold Holdings Ltd. arbeitete sie in einem kleinen Führungsteam. Ihre Aufgaben umfassten die Finanzberichterstattung, die Beziehungen zu Investoren und die Mittelbeschaffung, als sich das Unternehmen vom Goldexplorer zum Entwicklungsunternehmen in der Kirgisischen Republik wandelte.Dean Moore ist ein Fellow des Institute of Chartered Accountants in England & Wales und verfügt über umfangreiche Erfahrungen in börsennotierten Unternehmen. Zuvor war er Chief Financial Officer bei der Cineworld Group plc, der N Brown Group plc, der T&S Stores plc und der Graham Group plc und zuvor nicht geschäftsführender Vorsitzender der Tuxedo Money Solutions Limited. Derzeit ist er ein Direktor und Interim Chief Financial Officer von Dignity plc und ein unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor und Vorsitzender des Vergütungsausschusses von Cineworld Group plc sowie Vorsitzender des Prüfungsausschusses und Senior Independent Director von Volex plc.Mit der einstimmigen Zustimmung aller Inhaber der ausgegebenen Optionen wurden die Ausübungszeiträume der Aktienkaufoptionen vom 31. Dezember 2022 bis zum 31. Dezember 2023 verlängert, für:1. 4.558.333 neue Stammaktien, die alle übertragen wurden und zu 40 Pence pro neue Stammaktie ausgeübt werden können; und2. 15.667.200 neue Stammaktien, die alle übertragen wurden und zu 30 Pence je neue Stammaktie ausgeübt werden können.Damit wird den Auswirkungen und Verzögerungen bei der Entwicklung der Assets des Unternehmens Rechnung getragen, die durch die Covid 19-Pandemie verursacht wurden, und es wird verhindert, dass die Mehrheit der Optionsinhaber nach Ausübung ihrer Optionen kurzfristig einen erheblichen Teil der resultierenden Aktien verkaufen muss, um die damit verbundenen Zeichnungskosten und persönlichen Einkommenssteuerverpflichtungen zu erfüllen, die bei einer solchen Ausübung anfallen.In diesem Zusammenhang haben die folgenden Personen, die Führungsverantwortung tragen, der Verlängerung der Optionen, an denen sie beteiligt sind, zugestimmt.Griffin Mining Limiteds Aktien sind am Alternative Investment Market (AIM) der Londoner Börse notiert (Symbol GFM). Griffin Mining Ltd. besitzt und betreibt über sein 88,8%iges Joint Venture in China die Zink-Gold-Mine Caijiaying, eine rentable Mine, die Zink, Gold, Silber und Bleimetalle in Konzentraten produziert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens giffinmining.com.Mladen Ninkov - ChairmanRoger Goodwin - Finance DirectorTelefon: +44(0)20 7629 7772Panmure Gordon (UK) LimitedJohn PriorAilisa MacMasterTelefon: +44 (0)20 7886 2500BerenbergMatthew ArmittJennifer WyllieDeltir EleziTelefon: +44(0)20 3207 7800BlytheRayTim BlytheTelefon: +44(0)20 7138 3205Swiss Resource Capital AGJochen StaigerTelefon: +41(0)71 354 85018th Floor, 54 Jermyn Street, London, SW1Y 6LX. United KingdomTelephone: + 44 (0)20 7629 7772 Facsimile: + 44 (0)20 7629 7773E mail: griffin@griffinmining.comDiese Mitteilung enthält Insiderinformationen im Sinne von Artikel 7 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!