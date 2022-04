Inflations-Tsunami, trügerische Hoffnung & falsche Alternativen

Die Inflation nimmt immer weiter Fahrt auf und der Ukraine-Krieg dient als willkommene Entschuldigung. Auch für viele US-Bürger wird das bisher unbekannte Einschnitte bedeuten. Zumal Rußland mit seiner Forderung an "feindliche" Staaten, Gas in Rubel bezahlen zu müssen, seinen Rubel potentiell weiter aufwertet. Womit wiederum der Goldankauf zu 5.000 Rubel je Gramm Gold durch die Zentralbank in Reichweite kommt.Die Gefahren für den Dollar steigen und damit werden die kriegerischen Handlungen zunehmen. C19 ebbt weiter ab und Freiheitseinschränkungen fallen, doch sollte man sich nicht zu früh freuen. Im Sudan brechen Unruhen wegen großen Preissteigerungen aus, die bald große Teile Afrikas erfassen sollen.Nicht nur durch Handelseinschränkungen wird die Verfügbarkeit von Lebensmitteln vermindert, durch Probleme in der Landwirtschaft zeichnen sich geringere Ernten ab. Neben Dünger steigen auch die Preise für das Herbizit Glyphosat stark an und damit werden sich alle Glieder in der Kette verteuern.Der Westen strauchelt auf breiter Front, aber wäre eine Allianz Rußland-China erstrebenswerter oder huldigen alle den gleichen Meistern?© Jan KneistM & M Consult UG (hb)