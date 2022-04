Granada Gold Mine schließt Privatplatzierung in Höhe von 723.200 Dollar ab

Typ Kategorie TonnenDurchschnittl. GGoldunze

ehalt n

(g/t)

Tagebau Nachgewiesen 3.756.1,89 228.000

000



Angedeutet 1.357.2,55 111.000

000



Nachgewiesen + An5.113.2,06 339.000

gedeutet 000



Vermutet 34.00011,29 12.000

UnterirdNachgewiesen 37.0004,22 5.000

isch



Angedeutet 807.004,02 104.000

0



Nachgewiesen + An844.004,03 109.000

gedeutet 0



Vermutet 1.244.6,33 253.000

000

Rouyn Noranda, 1. April 2022 - Granada Gold Mine Inc. (TSXV: GGM) (das Unternehmen oder Granada) gibt bekannt, dass das Unternehmen durch die Ausgabe von 12.053.333 Einheiten (Einheiten) zum Preis von 0,06 Dollar pro Einheit eine nicht vermittelte Privatplatzierung abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von 723.200 Dollar erzielt hat.Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Aktienkaufwarrant. Jeder ganze Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer weiteren Stammaktie des Unternehmens zum Preis von je 0,08 Dollar innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren ab dem Abschluss, vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die Börse).GloRes Securities Inc. erhielt 14.000 Dollar in bar und 233.333 Vermittler-Warrants (die Vermittler-Warrants). Darüber hinaus wurden zusätzliche 15.330 Dollar in bar bezahlt und 255.500 Vermittler-Warrants begeben. Für die Vermittler-Warrants gelten dieselben Bedingungen wie die von den Zeichnern erworbenen Warrants. Die in Verbindung mit der Privatplatzierung gezahlten Vermittlungsprovisionen stehen unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Exchange.Alle begebenen Wertpapiere sind in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden, die am 2. August 2022 abläuft. Die Privatplatzierung steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die Börse.Der Erlös aus der Privatplatzierung wird für Oberflächenexplorationen, Schürfgrabungen und die erneute Beprobung historischer Bohrkerne auf dem Goldkonzessionsgebiet Granada des Unternehmens in Quebec sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet.Granada Gold Mine Inc. entwickelt und exploriert weiterhin sein zu 100 % unternehmenseigenes Goldkonzessionsgebiet Granada in der Nähe von Rouyn-Noranda (Quebec) in der Nachbarschaft des produktiven Cadillac Break. Das Unternehmen besitzt 14.73 Quadratkilometer Land in einer Kombination aus Bergbaupachten und Claims. Das Unternehmen führt derzeit ein umfangreiches Bohrprogramm durch, wobei mittlerweile 30.000 von insgesamt 120.000 Metern absolviert wurden. Die Bohrungen werden derzeit ausgesetzt, um dem technischen Team die erforderliche Zeit zur Auswertung und Assimilierung vorhandener Daten zu geben.Die Granada Shear Zone und die South Shear Zone enthalten, basierend auf historischen detaillierten Kartierungen sowie aktuellen und historischen Bohrungen, bis zu 22 mineralisierte Strukturen, die sich über fünfeinhalb Kilometer in Ost-West-Richtung erstrecken. Drei dieser Strukturen wurden historisch aus vier Schächten und drei offenen Gruben abgebaut. Die historischen Untertagegehalte lagen zwischen 8 und 10 Gramm Gold pro Tonne in zwei Schächten bis auf eine Tiefe von 236 Metern bzw. 498 Metern mit Tagebaugehalten von 3,5 bis 5 Gramm Gold pro Tonne.Am 15. März 2021 veröffentlichte das Unternehmen eine aktualisierte Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 für das Goldprojekt Granada (siehe Pressemitteilung vom 29. Januar 2021) mit insgesamt 713.000 Unzen Gold an nachgewiesenen, angedeuteten und vermuteten Ressourcen. Diese Schätzung enthält 351.000 Unzen Gold in den Kategorien nachgewiesen, angedeutet und vermutet für den Tagebau und 362.000 Unzen Gold in den Kategorien nachgewiesen, angedeutet und vermutet für den Untertagebau. Weitere Informationen finden Sie in Tabelle 2 unten. Quellenangabe für Bericht: Granada Gold Project Mineral Resource Estimate Update, Rouyn-Noranda, Quebec, Canada, erstellt von Yann Camus, P.Eng., und Maxime Dupéré, B.Sc, P.Geo., Mitarbeiter von SGS Canada Inc., gültig zum 15. Dezember 2020, unterzeichnet zum 15. März 2021.Das Konzessionsgebiet umfasst die ehemalige Untertagemine Granada Gold, die in den 1930er Jahren aus zwei Schächten mehr als 50.000 Unzen Gold mit einem Goldgehalt von 10 Gramm pro Tonne produzierte, bevor ein Brand die Oberflächengebäude zerstörte. In den 1990er Jahren entnahm Granada Resources eine Massenprobe (Pit #1) von 87.311 Tonnen mit einem Gehalt von 5,17 g Au/t. Es wurde auch eine Massenprobe (Pit # 2) von 22.095 Tonnen mit einem Gehalt von 3,46 g Au/t entnommen.Frank J. BasaFrank J. Basa, P. Eng., Chief Executive OfficerFrank J. Basa, P.Eng., Chief Executive OfficerT: 416-625-2342oder: Wayne Cheveldayoff, Corporate CommunicationsT: 416-710-2410E: waynecheveldayoff@gmail.com2875 Ave GranadaRouyn Noranda, Q.C., J9Y 1Y1Tel : 819-797-4144Granadagoldmine.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die unter anderem Kommentare zu zukünftigen Ereignissen und Bedingungen beinhalten, die verschiedenen Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Abgesehen von Aussagen über historische Fakten sind Kommentare, die sich auf das Ressourcenpotenzial, bevorstehende Arbeitsprogramme, geologische Interpretationen, den Erhalt und die Sicherheit der Eigentumsansprüche auf Mineralkonzessionsgebiete, die Verfügbarkeit von Geldmitteln und anderes beziehen, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von diesen Aussagen abweichen. Allgemeine Geschäftsbedingungen sind Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!Kontakt Granada Gold Mine Inc. erschließt das Goldkonzessionsgebiet Granada unweit von Rouyn-Noranda, Quebec. Das Konzessionsgebiet beinhaltet die ehemalige Goldmine Granada, die in den 1930ern Jahren mehr als 50.000 Unzen Gold produzierte, bevor die Gebäude an der Oberfläche durch einen Brand zerstört wurden.