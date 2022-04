Infla X - BRICS up

Die erschütternden, unmenschlichen und zielsinnlosen Zerstörungsereignisse mit Antwortereignissen, welche die Welt heimsuchen, gehen noch immer weiter. Unser richtiges, daher hochkomplexes Liquiditätsmeßsystem weist trotz:- leicht weiter einbrechender Geldumlaufgeschwindigkeit in US, Euroland, Japan;- US- Geldmarktzinserhöhung und drohenden weiteren Zinserhöhungen unfreundlichen Ausmaßes;eine steigende Liquidität im System aus. Dies findet aber nicht in Eurozone noch Kanada, noch USA noch Japan statt. Die Zuflüsse sind nun lokalisiert: Der zu EUR, JPY ... starke USD sinkt rapide gegen sehr große AlternativwährungenUSD gegen Brasilianischen Real BRL,Brasilien ist dabei wirklich kein Ölexporteur,USD gegen südafrikanischen Randsteigt nicht gegen die Währung Indiens, welche extrem rohstoffimportabhängig ist und eigentlich sehr stark gegen USD sinken müsste,USD INRist nach Spikes zum Rubel auf Februarniveau zurück (Hauptursache hier: extreme Importreduktion in Rußland; Importreduktion = weiterer Anstieg des Leistungsbilanzüberschusses),USD RUBund steigt kaum gegen die Währung der mit inverser Geldpolitik (mehr Zentralbankliquidität statt Straffung und Zinserhöhung wie in USA) fahrende Volksrepublik China.USD CNHUm dies jetzt einordnen zu können, ein Vergleich mit der AAA Rohstoffwährung Norwegische Krone ohne Staatsschulden und rohstofexportüberausgestattetwelche fundamental derzeit die stärkste FIAT-Währung der Welt sein müsste, es aber nicht ist, wiewohl schon stark. Die Schlußfolgerung sind starke Abflüsse vom Kern Richtung Peripherie.