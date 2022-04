Kitco-Umfrage: Wall Street bearisch gegenüber Gold

Mögliche Fortschritte bei den -gesprächen zwischen Russland und der Ukraine könnten die Anziehungskraft des Goldes als sicherer Hafen in der kommenden Woche verringern, so die Meinung einiger Marktanalysten, die eine neue Abwärtsdynamik auf dem Markt sehen. Die Mehrheit der Wall-Street-Analysten ist nun bearisch gegenüber dem Edelmetall, wie Kitco News im Rahmen der wöchentlichen Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen berichtet.Es nahmen diesmal 18 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon erwarten fünf (28%) einen Preisanstieg, während zehn (56%) kurzfristig bearisch eingestellt waren. Drei Analysten (17%) prognostizierten Seitwärtsentwicklungen.Außerdem gaben auch 604 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 336 (56%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigt. Weitere 170 (28%) erwarten einen Preisrückgang, während 98 (16%) neutral blieben.© Redaktion GoldSeiten.de