Gold - Es bleibt eine Zitterpartie

Nachdem der scharfe Kurseinbruch von Anfang März die Rallyphase beim Goldpreis schlagartig beendet hatte, gelang im Bereich von 1.890 USD eine kleine Gegenbewegung, die zunächst an der Hürde bei 1.959 USD scheiterte. Der zweite Abverkauf auf 1.890 USD wurde dort ebenfalls aufgefangen und in der letzten Woche für den Wiederanstieg über 1.920 USD genutzt. Allerdings gelang es den Käufern bislang nicht, die Hürde bei 1.959 USD ein zweites Mal zu erreichen, geschweige denn den Abwärtstrend seit 2.070 USD mit einem Ausbruch über die Hürde in Gefahr zu bringen.Kurzfristig ist der Goldpreis im Bereich von 1.920 USD neutral zu werten. Doch schon bei einem Rückfall unter 1.900 USD könnte sich eine weitere Verkaufswelle bis 1.890 und 1.875 USD in Bewegung setzen. An dieser Stelle dürfte allerdings ein weiterer Anstieg folgen und damit ein Abverkauf bis 1.848 USD verhindert werden.Sollte der Goldpreis dagegen wieder über das Hoch vom Freitag bei 1.839 USD zurückfinden, wäre dies bullisch zu werten und könnte in einen Anstieg über die kurzfristige Abwärtstrendlinie und an die Hürde bei 1.959 USD münden. Darüber könnte der Wert bereits bis 1.973 USD und letztlich bis an den markanten Widerstand bei 2.015 USD steigen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG