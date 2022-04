"Ich würde die derzeit sehr flache Renditekurve nicht als Hinweis auf eine bevorstehende deutliche Konjunkturabkühlung interpretieren." (und Subprime ist eingedämmt.) - Ben Bernanke, März 2006Die Anzeichen für eine baldige Rezession verdichten sich. Das jüngste Beispiel war die "umgekehrte Renditekurve" dieser Woche, bei der die Rendite der 2-Jahresstaatsanleihen kurzzeitig über der Rendite der 10-Jahresstaatsanleihen lag. Das ist das Gegenteil von normal. Andererseits waren in letzter Zeit viele Dinge das Gegenteil von normal.Es gibt viele Anzeichen dafür, dass eine Rezession bevorsteht. Ich werde später noch ein paar andere erwähnen. Ich erwarte eine seltsame Rezession, denn dies sind seltsame Zeiten. Das bedeutet aber auch, dass die umgekehrte Renditekurve und andere seit langem bestehende Muster möglicherweise nicht das bedeuten, was sie in den 1980er Jahren bedeuteten. Nichtsdestotrotz deutet all dieser Rauch darauf hin, dass eine Art Feuer brennt.Die Renditekurve ist eigentlich nur ein Symptom. Ich vergleiche sie gerne mit einem Fieber - an sich nichts Ernstes, aber ein Anzeichen für eine Infektion oder ein anderes Leiden. Eine umgekehrte Renditekurve bedeutet, dass etwas in unserem wirtschaftlichen Körper nicht stimmt. Deshalb werden wir heute untersuchen, was das bedeutet. Ich beginne mit der Aktualisierung eines Artikels aus dem Jahr 2018 zu diesem Thema. Dann werden wir uns einige Expertenperspektiven zur aktuellen Situation ansehen."Renditekurve" klingt anspruchsvoll, ist aber nichts anderes als eine Linie, die die aktuellen Zinssätze für verschiedene Laufzeiten anzeigt, wobei die Zinssätze auf der vertikalen Achse und die Zeit auf der horizontalen liegen. Im Allgemeinen sieht sie etwa so aus:Die "Renditekurve" kann eine Kurve, eine gerade Linie oder eine gebogene Linie wie diese aus dem Jahr 2018 sein. Normalerweise steigt sie von links unten nach rechts oben an. Die ganze Diskussion und das Drama drehen sich um die Form und den Winkel der Linie. Hier ist die aktuelle Ansicht, zum Vergleich sind die Daten von vor einem Jahr und vor zwei Jahren dargestellt:Sie können sehen, wie die Zinssätze schnell von 3-Monatsstaatsanleihen bis in den 2-Jahres-Bereich steigen und dann wieder sinken. Sie können auch sehen, dass das vor einem Jahr oder sogar vor sechs Monaten noch nicht so war. Diese "Abflachung" ist eine neue Entwicklung. Darüber hinaus ist der Bereich zwischen 3J und 10J sogar leicht nach unten geneigt.Das ist es, was wir mit "Inversion" meinen. Hier ist ein weiterer Chart von Gavekal, der die Veränderungen in den letzten sechs Monaten zeigt. Will Denyer ist der Meinung, dass die Renditekurve zumindest noch nicht auf eine Rezession hindeutet. Will ist schlauer als ich, aber ich bin mir nicht sicher, ob er versteht, was eine umgekehrte Renditekurve tatsächlich vorhersagt.