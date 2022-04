Bart Melek: Aussichten für Gold

In der Sendung MoneyTalk von BNN Bloomberg sprach Bart Melek, Leiter der Rohstoffstrategie bei TD Securities, vergangene Woche über die Gründe für den jüngsten Anstieg der Goldpreise und seine Aussichten für die kommenden Monate.Der Experte erklärt, dass er im zweiten Quartal mit einem nochmals höheren Goldpreis rechne, da er nicht davon ausgehe, dass die US-Notenbank aggressiv genug auftreten werde, um die Inflation zu senken.Melek glaubt, dass Gold in den kommenden Monaten erneut über 2.000 USD steigen könnte. In jedem Fall dürfte die Entwicklung des gelben Metalls die vieler anderer Märkte übertreffen.© Redaktion GoldSeiten.de