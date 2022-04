Seit vielen Wochen habe ich Sie darauf hingewiesen, nun ist es offiziell so weit. Die US-Zinskurve (2 vs. 10 Jahre) hat am Freitag invertiert:Weniger als 3 Jahre nach der letzten Invertierung liegen die 2-jährigen Renditen nun oberhalb der 10-jährigen Renditen. Invertiert diese Zinskurve, so trat in der Vergangenheit immer eine Rezession in den USA auf, und zwar innerhalb der nächsten 12 Monate.Nachfolgend der Langfristchart:Exakt das Szenario, das ich seit vielen Wochen beschrieben habe. Die Zinskurve invertiert, was eine deutliche wirtschaftliche Abschwächung signalisiert. Die FED hat es somit erneut komplett "versaut". Sie hat in der wirtschaftlichen Expansionsphase die Geldpolitik nicht gestrafft, sondern weiter locker hantiert. Jetzt, nur wenige Wochen nach dem ersten Mini-Zinsschritt nach oben, signalisiert der treffsicherste aller Indikatoren eine Rezession in den nächsten 12 Monaten.Somit bleibe ich bei meiner Einschätzung, dass die FED bei einem derartigen Gegenwind große Probleme haben wird, die Leitzinsen so zu erhöhen, wie das aktuell noch erwartet wird.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.