Zijin Mining macht sich wieder auf

Quelle Chart: Guidants

Das chinesische Minenunternehmen Zijin Mining Group Co. Ltd. festigte die Kursniveau über 1,32 EUR und zeigt sich mit dem Start in die Handelswoche weiterhin bullisch. Ein Ausbruch über 1,50 EUR sollte im Kontext von Anschlusskäufen die Marke von 1,60 EUR realistisch werden lassen, bevor unter mittelfristiger Perspektive eine weitere Aufwertung in Richtung der runden 2,00 EUR-Marke zu erwarten sein sollte.Das Niveau von 1,32 USD dient weiterhin als Unterstützung. Ein Abtauchen darunter könnte rasch weitere Verkaufsorders nach sich ziehen. Die Konsequenz dessen wären Anschlussverluste bis 1,25 USD und ggf. tiefer bis zum Niveau von 1,02 EUR.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.