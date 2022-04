Ukraine-Krieg ein Krieg der Banker?  David Morgan

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research jüngst mit dem Edelmetallexperten David Morgan über die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine und deren Bedeutung für die Welt.Der Krieg in Osteuropa hatte in den letzten Wochen vielfältige Auswirkungen: Geopolitische Spannungen wurden geschürt, die Inflation hat sich verschärft und die globale Lieferkette wurde weiter gestört. Doch laut dem Herausgeber des Newsletters The Morgan Report wird dieser Krieg nicht nur wegen politischer Differenzen geführt. Ihm zufolge ist die Steuerung des nächsten Währungssystems ein Schlüsselfaktor in diesem Krieg.Bei der russischen Invasion in der Ukraine gehe es um das neue Währungssystem, so Morgan. Man könne nicht ausschließen, dass der große Reset beginnt, wenn Gold als Zahlungsmittel für Erdöl und Erdgas verwendet werde.Eine freie Gesellschaft basiere auf "freiem Geld", erklärt Morgan mit Blick auf einen kommenden digitalen Dollar. Wenn Russland eine neue Wirtschaft mit Gold an der Spitze der Transaktionen einführe, werde "Gold einer der wichtigsten Bestandteile des Währungssystems sein."Morgan spricht zudem über die Entwicklung des Silberpreises. Er sehe hier sehr günstige Bedingungen, da es in Zusammenhang mit der steigenden industriellen Nachfrage einen Angebotsmangel geben werde.© Redaktion GoldSeiten.deHinweis: Der Brief "Der Morgan Report" kann in deutscher Sprache unter www.morgan-report.de abonniert werden.