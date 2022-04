WGC: Zentralbanken im Februar 2022 erneut Nettoverkäufer von Gold

© World Gold Council

Der World Gold Council veröffentlichte heute die aktuellen Daten zu den offiziellen Goldbeständen der Notenbanken weltweit. Bei einem Großteil der aufgeführten Banken wurden die Daten per Ende Februar 2022 berücksichtigt. Die weltweiten Goldreserven der Zentralbanken sind im Februar um 6 Tonnen gesunken, was den zweiten Monat in Folge einen Nettoverkauf darstellt.Diesen Zahlen zufolge erhöhte die Zentralbank der Türkei ihre Goldbestände im Februar um 24,8 Tonnen. Die Reserven der Geschäftsbanken, die bei der türkischen Zentralbank eingelagert sind, erhöhten sich zeitgleich um 8,0 Tonnen.Käufe tätigten die folgenden Notenbanken: Indien kaufte 2,6 Tonnen. Zunahmen verzeichneten weiterhin Irland (+1,2 Tonnen) und Serbien (+0,1 Tonnen).Kasachstan reduzierte seine Reserven indes um 5,1 Tonnen. Usbekistan verzeichnete ein Minus von 22,1 Tonnen. Die Mongolei verkaufte 1,1 Tonnen. Deutschland reduzierte um 0,6 Tonnen. Katars Goldreserven sanken um 6,1 Tonnen.Einige Änderungen wurden zudem rückwirkend für Januar angegeben:• Philippinen –0,1 t• Serbien +0,1 t• Vereinigten Arabischen Emirate –0,1 t© Redaktion GoldSeiten.de