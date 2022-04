Nate Fisher: Russland, Gold, Öl und der Rubel

Charlotte Mcleod sprach für The Investing News kürzlich mit Nate Fisher von RenaissanceMen.org über die Entscheidung der russischen Zentralbank, Gold von Banken zu einem Fixpreis von 5.000 Rubel pro Gramm zu kaufen. Ein weiteres Thema ist die Ankündigung Russlands, dass "unfreundliche" Länder für ihr Öl künftig in Rubel oder Gold zu zahlen haben.Nach Ansicht des Metallanalysten handelt sich es bei dieser Entwicklung um keine direkte Golddeckung. Vielmehr bezeichnet er sie als eine "bessere Mausefalle". Im Endeffekt werde Gold auf diese Weise wieder zur Währung, und das sei das wirklich Beachtliche.Aktuell wollten die sogenannten unfreundlichen Länder nicht in Rubel zahlen, da dies die russische Währung stärken würde, allerdings sehe es aus, als ob sie auch nicht in Gold zahlen wollen. "Warum wollen sie nicht einfach in Gold zahlen? Wo liegt das Problem? Ist das Gold zu wertvoll?", so Fisher.Die Schlüsselfrage sei, ob Länder tatsächlich Öl von Russland in Gold kaufen werden: "Im Moment warte ich auf die Schlagzeilen der nächsten Wochen, um zu sehen, ob irgendjemand tatsächlich (Öl) in Gramm Gold kauft – und wenn das passiert, wie hoch ist der Wert und wie hoch wird der Goldwert dann tatsächlich sein."Deutschland und andere europäische Länder könnten es sich laut Fisher ggf. nicht leisten, kein Öl mehr aus Russland zu beziehen. Allerdings sei diese Erpressungssituation hausgemacht, zumindest im Fall von Deutschland, das sich durch seine Energiepolitik in die Abhängigkeit anderer Nationen begeben habe.© Redaktion GoldSeiten.de