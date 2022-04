Goldverkäufe der Perth Mint im März um fast 70% gestiegen

Die australische Prägestätte Perth Mint hat heute die Absatzzahlen für Gold- und Silberbullion im März 2022 veröffentlicht. Den Daten zufolge ergab sich im Vergleich zum Februar bei den Goldverkäufen ein Anstieg, bei den Silberverkäufen kam es indes nur zu einem minimalen Anstieg.Im Februar hatte die Perth Mint 72.65 Unzen Gold in Form von Münzen und Barren verkauft; hier ergab sich im März ein Anstieg auf 121.997 Unzen Gold. Im März 2021 hatten die Goldverkäufe bei 130.000 Unzen gelegen. "Vor dem Hintergrund der Russland-Ukraine-Krise und der damit verbundenen Volatilität des Goldpreises war es keine Überraschung, dass das Interesse an unseren physischen Goldprodukten – insbesondere aus Europa – weiter zunahm", so Neil Vance, General Manager Minted Products.Die Silberverkäufe verzeichneten im Monatsvergleich indes ein nur leichtes Plus: Im Februar hatten sich diese auf 1.632.323 Unzen belaufen und erreichten im März 1.649.634 Unzen. Im März 2021 hatten sich die Silberverkäufe auf knapp 1,6 Mio. Unzen belaufen.© Redaktion GoldSeiten.de