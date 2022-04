Big Red Mining veröffentlicht abschließende Ergebnisse seines Bohrprogramms

Highlights aus dem Dobie Lake

Bohrprogramm

2021



DL-21-01

ProbennrVon Bis Länge ppm Prozen

. t



E539553 61,2 62,0 0,8 769007,69

,0



E539554 62,0 63,0 1,0 9910,0,99

0



E539555 63,0 64,0 1,0 2680,0,27

0



E539556 64,0 65,0 1,0 3750,0,38

0



E539558 65,0 66,0 1,0 159,00,02

E539559 66,0 67,0 1,0 2750,0,28

0



E539560 67,0 68,0 1,0 940,00,09

DL-21-02

E539574 179,5180,51,0 778,00,08

DL-21-03

E539575 26,0 26,9 0,9 1650 0,17

E539576 26,9 27,3 0,4 120001,20

und

E539582 36,0 36,7 0,7 1850 0,19

DL-21-04

E539599 100,6101,30,7 727 0,07

DL-21-05

E539647 129,0130,01,0 1510 0,15

DL-21-06

E539658 7,2 8,1 0,9 3650 0,37

E539659 8,1 9,1 1,0 3540 0,35

E539661 9,1 10,1 1,0 557 0,06

E539662 10,1 11,1 1,0 360 0,04

E539663 11,1 12,0 0,9 117,50,01

E539664 12,0 12,6 0,6 3290 0,33

und

E539667 21,5 22,3 0,8 1070 0,11

E539668 22,3 23,1 0,9 661 0,07

E539669 23,1 24,0 0,9 1320 0,13

E539671 24,0 24,5 0,5 1975 0,20

E539672 24,5 25,0 0,5 3010 0,30

E539673 25,0 26,0 1,0 1450 0,15

und

E539677 49,5 50,0 0,5 2580 0,26



E539678 73,0 74,0 1,0 465 0,05

E539680 74,0 75,0 1,0 460 0,05

E539681 75,0 76,0 1,0 703 0,07



DL-21-07

E539697 31,0 32,0 1,0 3770 0,38

E539698 32,0 32,7 0,7 1075 0,11

E539699 32,7 33,0 0,3 674 0,07

DL-21-08

E539720 45,5 46,3 0,8 1570 0,16

E539721 46,3 47,1 0,8 3480 0,35

und

E539724 66,5 67,2 0,7 2010 0,20

und

E539728 101,3102,10,80 1725 0,17

0 0



DL-21-09

E539735 14,0 14,7 0,7 2700 0,27

und

E539736 32,6 33,6 1,0 463 0,05

- Hochgradiges Kupfer wurde in Bohrloch DL-21-01 durchteuft - 1,8% Cu über 6,8 Meter, einschließlich 3,97% Cu über 1,8 Meter und 2,05% Cu über 3,8 Meter.- In allen neun Bohrlöchern traf man auf Kupfermineralisierung.Vancouver, 6. April 2022 - Big Red Mining Corp. (CSE: RED) (FWB: K8J) (das Unternehmen oder Big Red) verkündet die abschließenden Ergebnisse seines Bohrprogramms von 2021 auf dem Kupferkonzessionsgebiet Dobie Lake in Ontario. Es wurden insgesamt 1222,80 Meter in 9 Bohrlöchern erbohrt, davon 758,8 Meter (m) auf der Zone Canamiska und 465 Meter im Erzgang Alpha in der Zone Nr. 2.Kupfermineralisierung mit Chalkopyrit und Chalkosin, die Analysewerte von mehr als 0,05% Kupfer (Cu) ergab, wurde in allen neun Bohrlöchern gefunden.Hochgradiges Kupfer wurde in Bohrloch DL-21-01 - 1,8% Cu über 6,8 Meter einschließlich 3,97% Cu über 1,8 Meter und 2,05% Cu über 3,8 Meter - sowie Bohrloch DL-21-03 (0,48% Cu über 1,3 Meter) durchteuft, während die restlichen Abschnitte Werte zwischen 0,15% und 0,3% Cu aufwiesen.Die Abschnitte waren größtenteils oberflächennah, wobei die tiefsten Abschnitte 76 Meter in Bohrloch DL-21-06 und 130 Meter in Bohrloch DL-21-05 betrugen.Weitere Arbeiten sind für 2022 geplant, um an diese Ergebnisse anzuschließen und weiterhin die bekannten mit Kupfer mineralisierten Gebiete des erweiterten Kupferkonzessionsgebiets Dobie Lake, darunter auch das kürzlich erworbene, hochgradige Gebiet SE Trench (Proben von bis zu 13% Cu) und die Zone Nr. 1 (Proben von bis zu 6,98% Cu über 4 Meter) zu testen.Jag Sandhu, CEO von Big Red, sagte: Wir freuen uns sehr, dass wir in jedem Bohrloch des aktuellen Bohrprogramms Kupfermineralisierung durchteufen konnten. Besonders toll sind die Abschnitte in den Bohrlöchern Dl-21-01 und Dl-21-03. Wir freuen uns darauf, dieses aufregende Kupferkonzessionsgebiet 2022 explorieren zu können.James Atkinson M.Sc., P. Geo., ein qualifizierter Sachverständiger (QP) im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die geologischen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt. Herr Atkinson steht als ein Mitglied des Board of Directors von Big Red in einem Abhängigkeitsverhältnis zum Unternehmen.Das Hauptaugenmerk von Big Red Mining Corp. ist auf die Entdeckung von Metallen gerichtet, die für die saubere Energierevolution erforderlich sind. Big Red verfügt über eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) am Kupferprojekt Dobie Lake (das Konzessionsgebiet) in Ontario (Kanada). Das Konzessionsgebiet befindet sich rund 100 km von Sault Ste Marie (Ontario) entfernt. Das Konzessionsgebiet umgibt und umfasst die Erweiterungen der ehemals aktiven Mine Jentina. Das Konzessionsgebiet beinhaltet 131 Claims mit 6.500 Acres (26 Quadratkilometer) Gesamtfläche. Das Managementteam von Big Red verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Finanzierung, Exploration, Erschließung und Bergbau. Big Red hat es sich zum Ziel gesteckt, auf dem Kupferkonzessionsgebiet Dobie Lake in Zukunft Bohrkampagnen durchzuführen, um das Potenzial für abbaubare Ressourcen zu maximieren.WWW.BIGREDMINING.COMFür das Board of DirectorsJag Sandhu, CEO und President778-218-9638Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!