Der neue Eiserne Vorhang wird bleiben

Der Rückzug Russlands aus der Zusammenarbeit bei der internationalen Raumstation bedeutet, dass der Neue Eiserne Vorhang bereits die niedrige Erdumlaufbahn erreicht hat.



Die USA, die alle neuen Investitionen in Russland und alle Transaktionen mit russischen Staatsunternehmen blockieren, machen große Teile des Vorhangs bereits undurchdringlich.



Die EU, die die Einfuhr russischer Kohle blockiert und die Nordstream-2-Pipeline ablehnt, zeigt, dass nichts davon ausgenommen sein kann.

Der Megatrend, den die Anleger in diesem Jahr und in Zukunft beobachten sollten, sind die inflationären Auswirkungen der jüngsten und lang anhaltenden lockeren Finanz- und Geldpolitik. Der Krieg in der Ukraine und die extremen Sanktionen des Westens gegen Russland als Reaktion darauf lösen jedoch ganz neue Wellen von globalen Marktstörungen aus. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich innehalten und betonen, dass mir die menschliche Katastrophe dieses Krieges nicht gleichgültig ist. Ich habe viele Freunde und ehemalige Studenten in der Ukraine - ebenso wie Russland und sein enger Verbündeter in diesem Krieg, Weißrussland. Ich sehe das als eine enorme Tragödie für alle.Allerdings liegt mein Schwerpunkt in diesem Dienst auf den Finanzen, und ich sehe, dass diese traurige Wendung der Ereignisse große Auswirkungen hat: Die USA und ihre Verbündeten drohen damit, jedes Land zu sanktionieren, das Russland hilft, die Sanktionen zu umgehen, so dass ein neuer Eiserner Vorhang entsteht. Wie weit dieser Neue Eiserne Vorhang über Russland hinausreicht und wie undurchdringlich er wird, ist noch nicht abzusehen. Aber selbst wenn er erst ein paar Wochen alt ist, ist er schon gewaltig.Da Russland weitgehend aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen wurde und seine Währungsreserven im Ausland eingefroren sind, hat Putin die Situation als "Wirtschaftskrieg" bezeichnet. Damit hat er nicht unrecht. Laut der jüngsten Pressemitteilung des Weißen Hauses zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels ist genau dies beabsichtigt:"Die Vereinigten Staaten und mehr als 30 Verbündete und Partner in der ganzen Welt haben die wirksamsten, koordiniertesten und weitreichendsten Wirtschaftsbeschränkungen der Geschichte verhängt. Experten sagen voraus, dass das russische BIP in diesem Jahr um bis zu 15% schrumpfen wird, was die wirtschaftlichen Gewinne der letzten fünfzehn Jahre zunichte machen würde. Die Inflation liegt bereits bei über 15% und wird voraussichtlich noch weiter ansteigen. Mehr als 600 Unternehmen des Privatsektors haben den russischen Markt bereits verlassenDie Lieferketten in Russland sind schwer gestört. Russland wird höchstwahrscheinlich seinen Status als wichtige Volkswirtschaft verlieren und seinen langen Abstieg in die wirtschaftliche, finanzielle und technologische Isolation fortsetzen. Im Vergleich zum letzten Jahr sind die US-Exporte nach Russland von Gütern, die unseren neuen Exportkontrollen unterliegen, wertmäßig um 99% zurückgegangen - und die Wirkung dieser Beschränkungen wird sich im Laufe der Zeit noch verstärken, wenn Russland alle verbleibenden Lagerbestände an Ersatzteilen für bestimmte Flugzeuge, Panzer und andere für Putins Kriegsmaschinerie benötigte Ressourcen abbaut."Anfängliche Überlegungen, sich auf Putin und seine Kader zu konzentrieren und das russische Volk zu verschonen, sind weit hinter sich gelassen worden. Das erklärte Ziel ist nun, Russland mit einem Wirtschaftskrieg in die Knie zu zwingen, um den Schießkrieg zu beenden.Man kann nur hoffen, dass sich dies nicht von einem globalen Wirtschaftskrieg zu einem globalen militärischen Konflikt zwischen Atommächten entwickelt. Es würde den Rahmen dieses Artikels sprengen, sich mit dem Dritten Weltkrieg zu befassen, aber es sei kurz darauf hingewiesen, dass die Tatsache, dass wir dieser Möglichkeit so nahe sind wie seit vielen Jahren nicht mehr, mich froh macht, Gold- und Silberbarren in meinem direkten persönlichen Besitz zu haben.Für uns als Rohstoffspekulanten ist jedoch entscheidend, dass Russland eine "Rohstoffwirtschaft" hat. Das Land liefert einen großen Teil des weltweiten Energiebedarfs sowie viele andere Mineralien und Rohstoffe. Es ist also keine Überraschung, dass die Rohstoffpreise seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24. Februar 2022 in die Höhe schossen. Sehen Sie sich nur den jüngsten vertikalen Sprung in diesem CRB Commodity Index Chart von Trading Economics an.Der Index schwankte mit den Nachrichten über die Eskalation und die Friedensgespräche, aber die Auswirkungen des Krieges sind deutlich sichtbar. Man beachte jedoch, dass der vertikale Sprung auf der rechten Seite dem steilen Anstieg der Rohstoffpreise seit letztem Herbst folgt - als die Fed ihren vorübergehenden Unsinn aufgab. Das wiederum ist nur die Verstärkung eines Trends zu höheren Rohstoffpreisen, der seit der COVID-19-Marktmeltdown im Jahr 2020 besteht.