Der Anfang vom Anfang

Schon jetzt sind die inflationären Auswirkungen der unbegrenzten quantitativen Lockerung und der Ukraine-Krise auf der ganzen Welt zu spüren. Ihre Zentralbanker werden versuchen, Sie davon zu überzeugen, dass sie diese Kräfte einfach durch eine Anhebung der Zinssätze eindämmen können, aber sie werden scheitern, und die Situation wird sich in den kommenden Monaten verschlimmern. Wie wäre es mit einem düsteren ersten Absatz? Leider ist es für uns alle wahr. Ein paar Zinserhöhungen werden die derzeitigen Inflationstendenzen auf keinen Fall umkehren, und die daraus resultierenden finanziellen und gesellschaftlichen Auswirkungen sind noch nicht einmal ansatzweise zu spüren.Nehmen wir als Beispiel nur den Energiesektor. Natürlich ist dies wahrscheinlich der wichtigste Sektor, da Energie für jeden Bestandteil des menschlichen Lebens lebenswichtig ist. Wie Sie wissen, sind die Rohölpreise im Jahr 2022 sprunghaft angestiegen und liegen weiterhin bei über 100 Dollar je Barrel, nachdem sie zu Beginn des Jahres noch bei 70 Dollar je Barrel lagen. Das allein ist schon ein Anstieg um fast 50%.Aber nun lassen Sie Ihre Gedanken zu all den Dingen schweifen, die aus Erdöl hergestellt werden - ob Destillate, Kunststoffe oder Düngemittel. Sie wissen bereits, dass die Preise für Erdgas in diesem Jahr in die Höhe geschossen sind, insbesondere in Europa. Und das hat einen Dominoeffekt. Haben Sie bemerkt, dass der Preis für Uran bei über 60 Dollar je Pfund liegt und dass Kohle mit über 100 Dollar je Tonne den höchsten Preis seit 15 Jahren erreicht hat?Aber das ist noch nicht alles. Sind Sie in letzter Zeit herumgefahren? Wenn Sie das nächste Mal fahren, achten Sie auf den Preis für Dieselkraftstoff. An den meisten Orten liegt er bei über 5,00 Dollar je Gallone. Und es sind nicht nur Lastwagen, die Diesel verwenden. Was ist mit Traktoren? Und was ist mit Bergbaumaschinen? Diese höheren Transport- und Inputkosten müssen in der Produktions- und Lieferkette weitergegeben werden, und eine Leitzinserhöhung um 50 Basispunkte im nächsten Monat wird keine Auswirkungen haben.Und was ist damit? Planen Sie, demnächst irgendwohin zu fliegen? Haben Sie die Kosten für Ihr Flugticket überprüft? Die Kerosinpreise sind in die Höhe geschossen, und die Fluggesellschaften haben keine andere Wahl, als diese Kosten an Sie weiterzugeben. Glauben Sie, dass auch FedEx, UPS und die anderen Versandunternehmen von den steigenden Kerosinpreisen betroffen sein könnten? Und vergessen Sie nicht die Düngemittel. Sicherlich können Sie auch mit einem geringeren Düngemitteleinsatz noch einige Pflanzen anbauen, aber Ihr Ertrag pro Acker wird mit Sicherheit sinken. Wenn man das zu den anderen steigenden Inputkosten und möglichen Engpässen hinzufügt, weil die Exportländer beginnen, ihre eigene Produktion zu horten, was erhält man dann? Eine Menge hungriger und wütender Menschen. Meine Kinder nennen das "hungrig". Ich nenne es eine drohende Katastrophe.Ich könnte noch mehr aufzählen, aber das sind nur Erdöl und erdölbezogene Produkte. Was ist mit den physischen Rohstoffen wie Getreide und Basismetallen? Die rasant steigenden Preise in diesen Sektoren werden sich ebenfalls auswirken. Worauf ich hinaus will, ist: Man will Ihnen weismachen, dass die Zentralbanker mit ihren Plänen, die Tagesgeldzinsen zu erhöhen, alles unter Kontrolle haben. Aber denken Sie einmal darüber nach. Inwiefern werden 50-100 Basispunkte an Leitzinserhöhungen irgendeinen Einfluss auf das haben, was Sie gerade gelesen haben?Wir sind noch nicht in der dringenden Phase, und Sie haben noch Zeit, sich vorzubereiten und entsprechend zu planen. Allerdings war es noch nie so wichtig wie heute, dass Sie selbst denken. Gott hat Ihnen ein Gehirn gegeben. Benutzen Sie es.Die Goldpreise wurden durch die Derivatmärkte nach unten manipuliert, da die westlichen Regierungen versuchen, die Kontrolle über Russland und China zu behalten. Wie lange wird dieses System noch funktionieren? Ist es bereits an den Rändern ausgefranst? Sind Sie am Ende finanziell mit Edelmetall vorbereitet? Sind Sie physisch mit einem gesicherten Vorrat an Lebensmitteln und anderen lebenswichtigen Dingen vorbereitet? Die Dinge entwickeln sich schnell, und jetzt ist es an der Zeit, sich diese ernsten Fragen zu stellen.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 5. April 2022 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.