World Gold Council: Goldmarktkommentar zu Q1 22

Im jüngsten Marktkommentar des World Gold Council heißt es zum ersten Quartal 2022: "Gold stieg im ersten Quartal das zweite Mal in Folge und schloss um 8% höher bei 1.942 USD/Unze – die beste Quartalsperformance seit dem zweiten Quartal 2020. Es gehörte zu den Vermögenswerten mit der besten Performance in einer Zeit erheblicher Schwäche an den Aktien- und Anleihemärkten. In einer Zeit, die von wirtschaftlicher Unsicherheit und erhöhter Volatilität geprägt war, erwies sich Gold als zuverlässige Quelle der Diversifizierung und des Vermögenserhalts."Die Performance des gelben Metalls wurde dem WGC zufolge im ersten Quartal hauptsächlich durch die rasch steigende Inflation, höhere Zinssätze und unerwartete geopolitische Risiken angetrieben.Die Zuflüsse in Gold-ETF erreichten im ersten Quartal insgesamt 269 Tonnen im Wert von 17 Mrd. USD, dabei handelt es sich um die höchsten Zuflüsse seit dem dritten Quartal 2020.Der Absatz von Goldmünzen der U.S. Mint erreichte im ersten Quartal den höchsten Stand seit 1999.© Redaktion GoldSeiten.de