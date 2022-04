Australien prüft seine in London lagernden Goldreserven

Wie u. a. The Sydney Morning Herald berichtet, hat die Reserve Bank of Australia eine hochrangige Mitarbeiterin beauftragt, die in London lagernden Goldreserven der Zentralbank zu überprüfen. Rund 80 Tonnen oder 6.400 Goldbarren im Wert von über 6 Mrd. $ sollen dort verwahrt sein.Laut dem stellvertretenden Gouverneur der RBA, Christopher Kent, werde man in den nächsten Wochen etwa 10% der in den Londoner Tresoren lagernden australischen Goldbestände inspizieren. "Es ist ein ziemlich intensiver Prozess. Die Auswahl der Goldbarren ist sehr gut durchdacht", so Kent.Man werde die Bank of England bitten, einzelne Barren vorzulegen, allerdings erst vor Ort. Bei der Inspektion werde man zudem die Seriennummern überprüfen, um sicherzustellen, dass diese mit den jeweiligen Barren übereinstimmen.Die Notenbank führt etwa alle sechs Jahre eine physische Prüfung ihrer in London lagernden Goldreserven durch.© Redaktion GoldSeiten.de