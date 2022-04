Krieg, Inflation und Zinserhöhungen treiben Silber und Gold in Q1 nach oben

Die ohnehin schon hohen Benzinpreise sind durch den Krieg in der Ukraine und die daraus resultierenden Sanktionen noch weiter gestiegen. Einige Bundesstaaten erwägen, die Benzinsteuer zu senken, Rabatte zu gewähren und - wie im Fall von Chicago - kostenlose Benzin- und Nahverkehrskarten anzubieten.

Angesichts des sprunghaften Anstiegs der COVID-Fälle in China hat Shanghai strenge Lockdowns verhängt, was die ohnehin schon angespannten globalen Lieferketten weiter unter Druck setzt.

Berichten zufolge sparen die Verbraucher bei Dingen des täglichen Bedarfs, von Zahnpasta bis hin zu Babynahrung, also bei Dingen, die normalerweise nicht von Preiserhöhungen betroffen sind.

Die Löhne, die sich aufgrund des Wettbewerbs unter den Arbeitnehmern bereits in einem Aufwärtstrend befinden, steigen weiter an. Einige Volkswirtschaftler bestehen darauf, dass steigende Löhne eine noch höhere Inflation bedeuten.

Das Risiko einer Stagflation hat zugenommen. Zahlreiche Analysten sagen, dass der Krieg in der Ukraine und die Sanktionen gegen Russland die Weltwirtschaft bremsen werden.

Das erste Quartal war von großen Schlagzeilen geprägt, und am Ende lagen Silber und Gold im Plus. Unser vierteljährlicher Bericht befasst sich mit der Performance von Gold und Silber im Vergleich zu anderen wichtigen Anlageklassen im ersten Quartal 2022 sowie mit einer Liste von Katalysatoren, die sie in diesem Jahr nach oben treiben könnten.Im ersten Quartal fand ein Cocktail aus unangenehmen Ereignissen statt: Russland marschierte in die Ukraine ein, die Inflation stieg hartnäckig weiter an, der Aktienmarkt wurde volatil und schwach, und die Fed erhöhte die Zinsen. Wie haben Silber und Gold auf diese Ereignisse reagiert?Silber stieg um 7,5%, während Gold um 6,7% zulegte. Dies war der größte Quartalsgewinn für Gold seit Mitte 2020. Selbst Anleihen verloren an Wert. Im Zuge der verschiedenen Krisen suchten die Anleger eindeutig nach den ultimativen sicheren Anlagen. Für Schlagzeilen sorgte Rohöl, dessen Preis in den ersten drei Monaten des Jahres um mehr als ein Drittel anstieg. Auch die Rohstoffe, die bereits von Problemen in der Lieferkette betroffen waren, stiegen sprunghaft an. Die Aktienindices schlossen alle niedriger. Und zur Überraschung vieler Mainstream-Anleger war es das schlechteste Quartal für US-Anleihen seit über 40 Jahren. Und Bitcoin (nicht abgebildet) diente nicht als sicherer Hafen, wie einige behauptet hatten, sondern verlor 1,7%.Eine Reihe von aktuellen Themen liefert den Kontext für die kommenden Quartale. Geopolitische Konflikte. Der Goldpreis stieg zu Beginn der russischen Invasion in der Ukraine sprunghaft an und hat seitdem einen Teil der "Kriegsprämie" wieder abgegeben. Während wir alle auf eine Lösung des bewaffneten Konflikts hoffen, hat Gold seinen Zweck erfüllt.Präsident Biden unterzeichnete vor kurzem einen Gesetzentwurf zur Verteidigungspolitik in Höhe von 768 Milliarden Dollar, was eine erhebliche Erhöhung der Militärausgaben bedeutet und die Tatsache unterstreicht, dass die geopolitischen Konflikte weiterhin ungelöst sind. Inflation. Die steigenden Preise haben die Verbraucher im ersten Quartal in praktisch allen Bereichen der Gesellschaft hart getroffen...Ich möchte auch darauf hinweisen, dass der anhaltende Anstieg des Consumer Price Index die falsche Aussage der Fed von vor einem Jahr unterstreicht.Und nun hat das Inflationsproblem die Fed gezwungen, einen neuen Zyklus von Zinserhöhungen zu beginnen. Die Fed hat den Leitzins am 16. März um einen Viertelpunkt erhöht. Die Debatte dreht sich nun darum, wie viele weitere Zinserhöhungen die Fed vornehmen wird. Während Banken und Analysten verschiedene Vorhersagen machen, steckt die Fed in einer echten Zwickmühle. Einerseits könnte eine Straffung der Geldpolitik die Inflation abkühlen, andererseits könnte sie aber auch das Wachstum behindern und die Wahrscheinlichkeit einer Stagflation oder Rezession erhöhen. Viele sehen die Fed als "hinter der Kurve", so dass die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinserhöhungen unvermeidlich zu sein scheint. Wie verhält sich Gold während der Zinserhöhungszyklen?