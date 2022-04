Libanons Zentralbank zählt zum ersten Mal seit mindestens 30 Jahren ihr Gold

Die libanesische Zentralbank zählt zum ersten Mal seit mindestens dreißig Jahren ihre Goldreserven, dies berichtet The National . Etwa 20 Prozent der zeitaufwändigen Aufgabe sei in den letzten zwei Jahren abgeschlossen worden, erklärten zwei hochrangige Beamte gegenüber der Zeitung. Durch Covid-19 hätten die zwei Mitarbeiter der Banque du Liban, die von einem Regierungsvertreter beaufsichtigt würden, zwischenzeitlich mit dieser Arbeit pausieren müssen.Man gehe davon aus, dass sich in den Tresoren der Bank 13.000 Barren mit einem Gewicht von je 12 Kilogramm befinden. Hinzu kämen schätzungsweise 700.000 Münzen.Die Bestandsaufnahme beschränke sich jedoch auf die Überprüfung, ob das Gold in erwarteter Menge vorhanden ist. Das Wirtschaftsprüfungsunternehmen KPMG werde dann den Wert des Edelmetalls beurteilen, heißt es.Die Quellen gehen davon aus, dass es sich um die erste physische Zählung des bei der Zentralbank gelagerten Goldes seit dem libanesischen Bürgerkrieg (1975–1990) handelt. Laut Politiker könnte in den 1990er Jahren eine Prüfung stattgefunden haben.© Redaktion GoldSeiten.de