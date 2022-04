Société Générale: Rohstoffe halten, die Hälfte davon in Gold

In einem von der Société Générale veröffentlichten Bericht erklärte die Bank kürzlich, dass sie in ihrem Multi-Asset-Portfolio derzeit eine maximale Allokation von 5% in Gold halte, was der Hälfte ihres Rohstoffexposures entspreche. Dies berichtet Kitco News Die Analysten der Société Générale gehen davon aus, dass der Goldpreis in den nächsten drei Monaten nach oben ausbrechen wird: "Die hohe Inflation und die niedrigen Zinsen lassen darauf schließen, dass der Goldpreis Rekordhöhen erreichen wird. Wir erwarten, dass der Goldpreis im zweiten Quartal 2.200 $/oz erreichen wird."Im Hinblick auf die andere Hälfte des Rohstoffengagements bevorzuge die Bank eine Rotation aus dem Energiesektor in Basismetalle wie Kupfer. Die Bank schätze zudem Silber als Industriemetall, heißt es seitens der Analysten.© Redaktion GoldSeiten.de