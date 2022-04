GoldMining Inc.: Ernennung von Tim Smith zum Vice President Exploration und CEO von U.S. GoldMining Inc.

Vancouver, 7. April 2022 - GoldMining Inc. (das "Unternehmen" oder "GoldMining") (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG) freut sich, die Ernennung von Tim Smith zum Vice President Exploration des Unternehmens und zum Chief Executive Officer ("CEO") von U.S. GoldMining Inc. ("U.S. GoldMining") bekannt zu geben. Dieses kürzlich gegründete Tochterunternehmen wird sich auf die Weiterentwicklung des unternehmenseigenen Gold-Kupfer-Projekts Whistler in Alaska, USA, konzentrieren.Alastair Still, Chief Executive Officer von GoldMining, kommentierte: "Mit einer nachgewiesenen und erfolgreichen Erfolgsbilanz bei der Exploration von Goldsystemen auf der ganzen Welt seit mehr als 25 Jahren, unter anderem als Vice President Exploration für Kaminak Gold, wo er das Team bei der Goldlagerstätte Coffee in Yukon, Kanada, leitete, die 2016 von Goldcorp für 520 Millionen C$ erworben wurde, und als Regional Director Generative Exploration, Nordamerika für Newmont von Juni 2019 bis April 2022, freue ich mich, Tim im GoldMining-Team willkommen zu heißen. Da wir weiterhin Risiken reduzieren und unsere Projekte vorantreiben, um den Wert unseres umfangreichen Portfolios an Gold- und Gold-Kupfer-Vermögenswerten in Nord- und Südamerika zu steigern, wird Tims Erfahrung in den Bereichen Exploration und Projekterschließung bei kleinen und großen Bergbauunternehmen ein enormer Vorteil für GoldMining sein, wenn wir Werte für unsere Aktionäre schaffen. Insbesondere die Erfahrung, die Tim aus der Leitung von Teams im Norden, in Yukon, mitbringt, wird für unsere neu gegründete Tochtergesellschaft U. S. GoldMining eine enorme Stärke sein, wenn wir unser Gold-Kupfer-Projekt Whistler in Alaska vorantreiben."Tim Smith kommentierte: "Mit einem beeindruckenden Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Vermögenswerten in ganz Amerika, darunter viele mit unerprobtem Explorationspotenzial, freue ich mich, dem GoldMining-Team beizutreten. Insbesondere in Kombination mit der Möglichkeit, ein Team zu entwickeln und zu leiten, um das Projekt Whistler in Alaska voranzutreiben und zu explorieren, ist das Potenzial, einen Mehrwert für unsere Aktionäre zu schaffen, überzeugend und ich freue mich mit Begeisterung darauf, die nächste spannende Wachstumsphase des Unternehmens zu leiten."Herr Smith verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Exploration von Mineralien und im Bergbau, vor allem in der Exploration von Goldmineralsystemen, einschließlich orogener Goldvorkommen, Porphyr-, Intrusions- und vulkanogener Massivsulfidsysteme an Standorten in Australien und Kanada. Herr Smith verfügt über Erfahrung im Management von Explorationsprojekten, von generativen Greenfields über Lagerstättenbohrungen bis hin zu Machbarkeitsstudien. Herr Smith kann eine Erfolgsbilanz bei der Entdeckung großer Goldsysteme vorweisen, unter anderem als Vice President Exploration bei Kaminak Gold Corp. , wo er das Team bei der Goldlagerstätte Coffee in Yukon, Kanada, leitete, die 2016 von Goldcorp Inc. für 520 Millionen C$ erworben wurde. Herr Smith war von Juni 2019 bis April 2022 Regional Director Generative Exploration, North America bei Newmont Corporation und von August 2016 bis Juni 2019 Exploration Director bei Goldcorp Inc.Herr Smith ist ein registrierter professioneller Geowissenschaftler bei Professional Geoscientists Ontario und Engineers and Geoscientists British Columbia und hat einen Bachelor of Science und einen Master of Science in Geologie von der University of Canterbury, Neuseeland. Smith war 2013 Mitpreisträger des H.H. "Spud" Huestis Award der Association for Mineral Exploration British Columbia für herausragende Leistungen in der Prospektion und Mineralexploration für die Bohrentdeckung der Goldlagerstätte Coffee.Das Unternehmen ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldprojekten in Nord- und Südamerika konzentriert. Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert das Unternehmen nun ein diversifiziertes Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru. Das Unternehmen besitzt außerdem 20 Millionen Aktien von Gold Royalty Corp. (NYSE American: GROY).Amir Adnani, CEOAlastair Still, CEOTelefon: +1(855) 630-1001E-Mail: info@goldmining.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chZukunftsgerichtete Aussagen: Dieses Dokument enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Ansichten und/oder Erwartungen von GoldMining in Bezug auf seine Pläne, seine Projekte voranzutreiben und das Risiko zu verringern, wiedergeben. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Geschäft und die Märkte, in denen GoldMining tätig ist. Investoren werden darauf hingewiesen, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Ungewissheiten in sich bergen, einschließlich der inhärenten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbunden sind, schwankende Metallpreise, unvorhergesehene Kosten und Ausgaben, Risiken im Zusammenhang mit Regierungs- und Umweltvorschriften, sozialen Angelegenheiten, Genehmigungen und Lizenzen sowie Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft benötigten Finanzmittel. Diese und andere Risiken, einschließlich jener, die in GoldMinings Jahresinformationsblatt für das am 30. November 2020 zu Ende gegangene Jahr und in anderen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Entwicklung solcher zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als richtig erweisen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, Überarbeitungen zur Aktualisierung freiwilliger zukunftsgerichteter Aussagen zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich.