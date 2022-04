Wiedereinführung des russischen Rubels in Verbindung mit Gold und Rohstoffen - RT.com Q and A

Nachdem die russische Zentralbank gerade das internationale Handels- und Währungssystem grundlegend verändert hat, indem sie den russischen Rubel sowohl an Gold als auch an Rohstoffe gekoppelt hat, baten mich die Journalisten von RT.com in Moskau, einen Frage-und-Antwort-Artikel darüber zu schreiben, was diese Entwicklungen bedeuten und welche Auswirkungen diese Änderungen auf den russischen Rubel, den US-Dollar, den Goldpreis und das globale Währungssystem haben. Dieser Artikel wurde auf der Website RT.com hier veröffentlicht.Regelmäßige Leser werden sich daran erinnern, dass ich bereits an einigen RT.com-Artikeln mitgewirkt habe, z.B. über australisches Gold, Gold des US-Finanzministeriums, polnisches Gold, chinesisches Gold, warum man physisches Gold kaufen sollte und Goldpreismanipulation.Da RT.com nun jedoch in vielen westlichen Ländern wie der EU, dem Vereinigten Königreich, den USA und Kanada blockiert und zensiert wird und viele Leser möglicherweise nicht in der Lage sind, auf die RT.com-Website zuzugreifen (es sei denn, sie verwenden ein VPN), werden meine Fragen und Antworten, die im neuen RT.com-Artikel enthalten sind, nun hier in ihrer Gesamtheit veröffentlicht. Wer hätte gedacht, dass Bürgerinnen und Bürger "frei sprechender" westlicher Länder ein VPN benötigen, um eine russische Nachrichtenseite zu lesen?Mit dem Angebot, Gold von russischen Banken zu einem Festpreis von 5.000 Rubel je Gramm zu kaufen, hat die Bank von Russland sowohl den Rubel an Gold gekoppelt als auch, da Gold in US-Dollar gehandelt wird, einen Mindestpreis für den Rubel in Bezug auf den US-Dollar festgelegt. Diese Bindung ist seit Freitag, dem 25. März, in Kraft, als die Bank von Russland den Festpreis bekannt gab.Der Rubel wurde damals zu einem Kurs von etwa 100 US-Dollar gehandelt, hat sich aber seither erholt und nähert sich einem Kurs von 80 US-Dollar. Warum? Weil Gold auf den internationalen Märkten zu einem Preis von etwa 62 US-Dollar je Gramm gehandelt wurde, was (5000 / 62) = etwa 80,5 entspricht, und die Märkte und Arbitragehändler haben dies nun zur Kenntnis genommen und den RUB/USD-Kurs in die Höhe getrieben.Der Rubel hat jetzt also eine Untergrenze gegenüber dem US-Dollar, was den Goldpreis betrifft. Aber auch Gold hat sozusagen einen Boden, denn 5.000 Rubel je Gramm entsprechen 155.500 Rubel je Feinunze Gold, und bei einem RUB/USD-Boden von etwa 80 ist das ein Goldpreis von etwa 1.940 Dollar.Und wenn die westlichen Papiergoldmärkte der LBMA / COMEX versuchen, den Goldpreis in US-Dollar zu senken, müssen sie auch versuchen, den Rubel zu schwächen, sonst werden die Papiermanipulationen offenkundig. Darüber hinaus wird sich die neue Gold-Rubel-Kopplung, wenn der Rubel weiter an Wert gewinnt (z. B. aufgrund der Nachfrage, die durch die obligatorischen Energiezahlungen in Rubel entsteht), auch in einem höheren Goldpreis niederschlagen.Russland ist der größte Erdgasexporteur der Welt und der drittgrößte Erdölexporteur der Welt. Wir erleben gerade, dass Putin verlangt, dass ausländische Käufer (Importeure von russischem Gas) für dieses Erdgas mit Rubel bezahlen müssen. Damit wird der Erdgaspreis unmittelbar an den Rubel und (wegen der festen Bindung an Gold) an den Goldpreis gekoppelt. Das russische Erdgas ist nun also über den Rubel an das Gold gekoppelt.Dasselbe kann nun auch mit russischem Öl geschehen. Wenn Russland beginnt, die Bezahlung der Ölexporte in Rubel zu verlangen, wird es eine unmittelbare indirekte Bindung an Gold geben (über die feste Verbindung zwischen Rubel und Goldpreis). Dann könnte Russland beginnen, Gold direkt als Zahlungsmittel für seine Ölexporte zu akzeptieren. Dies lässt sich auf alle Rohstoffe anwenden, nicht nur auf Erdöl und Erdgas.Indem sie beide Seiten der Gleichung ausspielen, d.h. den Rubel an Gold binden und dann die Zahlungen für Energie an den Rubel koppeln, verändern die Bank von Russland und der Kreml die gesamten Arbeitsvoraussetzungen des globalen Handelssystems grundlegend und beschleunigen gleichzeitig den Wandel im globalen Währungssystem. Dieser Ansturm von Käufern, die auf der Suche nach physischem Gold sind, um damit reale Rohstoffe zu bezahlen, könnte die Papiergoldmärkte der LBMA und COMEX mit Sicherheit torpedieren und sprengen.Die feste Bindung des Rubels an den Goldpreis setzt eine Untergrenze für den RUB/USD-Kurs, aber auch eine Quasi-Untergrenze für den Goldpreis in US-Dollar. Darüber hinaus ist jedoch die Bindung des Goldes an Energiezahlungen das wichtigste Ereignis. Während eine erhöhte Nachfrage nach Rubel den RUB/USD-Kurs weiter stärken und sich aufgrund der festen Rubel-Gold-Kopplung in einem höheren Goldpreis niederschlagen sollte, wäre es ein neuer Paradigmenwechsel für den Goldpreis, wenn Russland anfinge, Gold direkt als Zahlungsmittel für Öl zu akzeptieren, da der Ölpreis dann direkt an den Goldpreis gekoppelt wäre.