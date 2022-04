Ein genauerer Blick auf die Vorzüge der Globalisierung

Die Globalisierung in all ihren Formen, von sozialer über wirtschaftlicher bis hin zu politischer Natur, ist seit etwa den 1970er Jahren auf dem Vormarsch, und ich glaube wirklich, dass sie im Durchschnitt mehr Vorteile als Nachteile gebracht hat. Auch wenn es im Moment schwer zu glauben sein mag, sind die realen Kosten für Fertigwaren im Laufe der Jahrzehnte gesunken, und es gibt Anzeichen dafür, dass die Welt friedlicher geworden ist, mit weniger Kriegen und kriegsbedingten Todesfällen als in den vergangenen Jahren.Es versteht sich von selbst, dass die Ereignisse der letzten zwei Jahre, darunter der Handelskrieg zwischen den USA und China, die COVID-Pandemie und jetzt der Krieg zwischen Russland und der Ukraine sowie die internationalen Sanktionen, die Vorzüge der Globalisierung in Frage gestellt haben. Die Inflation befindet sich auf einem 40-Jahreshoch und Westeuropa steht vor einer ernsten Energiekrise, was politische Entscheidungsträger und multinationale Unternehmen dazu veranlasst, Lieferketten zu überdenken, die den gesamten Globus umspannen und Materialien und Arbeitskräfte aus unfreundlichen Ländern beziehen.Der Einmarsch Russlands in die Ukraine "hat der Globalisierung, die wir in den letzten drei Jahrzehnten erlebt haben, ein Ende gesetzt", sagt Larry Fink, Mitbegründer und CEO von BlackRock, der weltweit größten Vermögensverwaltungsgesellschaft. In seinem Brief an die Aktionäre von letzter Woche fügt er hinzu, dass "Unternehmen und Regierungen nicht nur wegen des Krieges, sondern auch wegen der Pandemie ihre Abhängigkeiten von anderen Ländern auf breiterer Basis überprüfen werden". Das "Nearshoring", die Verlagerung von Geschäftsaktivitäten in die Nähe des eigenen Landes, könnte Mexiko, Brasilien und sogar den USA zugute kommen.Ein wichtiges Land, das Fink nicht erwähnt, ist China, aber es ist der Schlüssel zum Verständnis der Folgen einer unkontrollierten Globalisierung. China ist seit langem die Fabrik der Welt. Von den 10 verkehrsreichsten Seehäfen der Welt befinden sich sechs in dem asiatischen Land. Schätzungsweise ein Drittel des weltweiten Schiffsverkehrs läuft durch das Südchinesische Meer.Heute sehen wir die Risiken, die sich aus der starken Abhängigkeit von einem einzigen Land für den Warenverkehr ergeben. China erlebt einen unerwarteten Anstieg der COVID-Fälle, und da das Land eine Null-COVID-Politik verfolgt, hat es Geschäfte, Fabriken und Lagerhäuser geschlossen, insbesondere in Shanghai, einer großen Hafenstadt, in der mehr als 26 Millionen Menschen leben. Diese Schließungen spiegelten sich im März im Caixin China General Manufacturing PMI wider, der den stärksten Rückgang der Produktionstätigkeit seit Beginn der Pandemie vor zwei Jahren zeigte.China war eines von sechs Ländern, deren Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe im März unter der Schlüsselmarke von 50,0 lagen. Die anderen Länder waren die Türkei, Mexiko, Myanmar, Kasachstan und, mit einem Wert von 44,1, Russland. Dies reichte aus, um die weltweite Produktionstätigkeit, gemessen am JPMorgan Global Manufacturing PMI, auf ein 18-Monatstief von 53,0 zu drücken.Obwohl der Hafen von Shanghai, der verkehrsreichste Hafen der Welt, Berichten zufolge geöffnet geblieben ist, verschärft sich der Stau in der Schifffahrt, da keine Lastwagen für den Transport von Waren zur Verfügung stehen. Nach Angaben von VesselsValue ist die Überlastung des Hafens so hoch wie nie zuvor, und die Zahl der Schiffe, die auf das Be- und Entladen warten, steigt parabolisch an.Der Schifffahrtsriese Maersk hat seine Kunden letzte Woche gewarnt, dass die Lockdowns wahrscheinlich zu noch höheren Versandkosten führen werden: "Es wird zu längeren Lieferzeiten und einem möglichen Anstieg der Transportkosten wie Umleitungsgebühren und Autobahngebühren kommen." Diese zusätzlichen Gebühren werden wiederum über die Lieferkette an den Endverbraucher weitergegeben, der bereits mit einer galoppierenden Inflation zu kämpfen hat.Angesichts steigender Schifffahrtspreise würde ich mir die Aktien der Containerschifffahrt, einschließlich Maersk, genau ansehen. Der Konzern erzielte im vergangenen Jahr Rekordgewinne, da sich die Raten aufgrund einer pandemiebedingten Nachfrageexplosion verdreifachten. Globale Störungen, von der anhaltenden Pandemie bis hin zum Krieg in Osteuropa, bedeuten, dass die Raten noch einige Zeit lang hoch bleiben könnten.Auch Edelmetalle wie Gold und Silber sind weiterhin attraktiv. Zum Ende des letzten Monats verzeichnete Gold aufgrund der Nachfrage nach sicheren Häfen das beste Quartal seit Juni 2020. Ein Bericht von Capitalight Research von letzter Woche enthielt eine überzeugende Tabelle über die Performance von Gold und Silber während ausgewählter geopolitischer Krisen. Die beiden Metalle legten in allen Fällen zu, die bis zur iranischen Geiselkrise von 1979-1980 und der russischen Invasion in Afghanistan zurückreichen. In diesem Fall verdoppelte sich der Goldpreis, während der Silberpreis um bis zu 395% anstieg.Obwohl die Renditen bei späteren Ereignissen nicht mehr so stark waren, lagen sie im respektablen zweistelligen Bereich, was den Status der Metalle als Zufluchtsort unterstreicht. Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Januar hat Silber um 16% zugelegt, Gold um 13%. Die Analysten von Capitalight sind der Meinung, dass sich der Gold- und Silberpreis verdoppeln könnte, wenn die aktuelle Krise zu einem nuklearen/chemischen Krieg eskaliert. Das will natürlich niemand sehen, aber ich glaube, es ist nur klug, sich für den Fall eines solchen Ereignisses abzusichern.© Frank HolmesDer Artikel wurde am 04. April 2022 auf www.usfunds.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.