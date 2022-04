Öl, Rubel und Gold gehen in eine Bar... (Teil 1)

Es gibt ein Narrativ über Russland und wie es das Währungssystem verändern wird. Viele Analysten in der Goldbranche propagieren diese Geschichte. Es gibt nur ein Problem mit diesem Narrativ. Es ist so, wie Michael Crighton den Gell-Mann-Amnesie-Effekt beschrieben hat: Die Zeitungen sind voll von Geschichten, die erklären, wie "nasse Straßen Regen verursachen".Die Grundannahme dieses Narrativs ist, dass Russland einen neuen Goldstandard einführen wird, der Dollar zusammenbricht und das Gold natürlich auf den Mond fliegt. Der Autor Terry Goodkind hat in seiner Serie "Sword of Truth" über eine Reihe von Zaubererregeln geschrieben. Die erste Regel der Zauberer besagt, dass die Menschen etwas glauben, weil sie glauben wollen, dass es wahr ist, oder weil sie Angst haben, dass es wahr sein könnte. [1.]Die Goldgemeinde sehnt sich sicherlich danach, dass der Goldpreis auf 100.000 Dollar steigt. Und jeder im Westen hat Angst vor dem Zusammenbruch Amerikas - oder zumindest der Pax Americana. Das ist der Grund, warum die Geschichte vom bevorstehenden Zusammenbruch des Dollar und dem Aufstieg des goldgedeckten Rubel so viel Anklang findet. Sie appelliert sowohl an die Gier als auch an die Angst. Mit diesem Artikel wollen wir den Menschen helfen zu verstehen, warum dieses Narrativ eine falsche Hoffnung/Angst vermittelt.Die Erzählung beginnt mit der Tatsache, dass die russische Zentralbank jetzt Gold von russischen Geschäftsbanken zu einem Preis von 5.000 Rubel je Gramm kauft. 5.000 Rubel sind zum Börsenschluss am Freitag, dem 1. April, 58,31 Dollar wert. Halten wir an dieser Stelle inne, um einen Blick auf die Grafik des Rubelpreises zu werfen.Im vergangenen Oktober lag der Rubel bei 1,4 Cent (ja, er war schon lange vor dem Ukraine-Krieg eine Toilettenpapierwährung). Er rutschte langsam auf 1,3 Cents ab - was übrigens ein Verlust von 9% ist! Dann stürzte er am 7. März auf 0,66 Cents ab. Seitdem erreichte er einen Höchststand von 1,2 Cents, bevor er sich wieder auf 1,1 Cents abschwächte. Einige Analysten verkünden, dass er sein früheres Niveau wieder erreicht hat. Bis zum Börsenschluss am Freitag, den 1. April, war dies noch nicht der Fall.Wie auch immer, zurück zum Narrativ. Auf den Weltmärkten ist ein Gramm Gold 61,89 Dollar wert (Stand: Freitag). Mit anderen Worten: Die Zentralbank zahlt 6% unter dem Marktpreis (der Abschlag war größer, als die Maßnahme angekündigt wurde). Wir haben nach einer primären Quelle gesucht, können aber nicht sagen, ob Russland die Banken zwingt, mit einem Abschlag zu verkaufen - d. h. sie auszuplündern - oder ob es ihnen hilft, indem es ein Angebot macht.Letzteres ist plausibel, denn alles, was Russland exportiert, muss mit einem Preisnachlass verkauft werden, um Käufer anzulocken, die Sanktionen der US-Regierung riskieren. So verkauft Russland beispielsweise sein Öl mit einem großen Preisnachlass. Der folgende Chart (von Neste) zeigt die Differenz zwischen dem europäischen Standard-Rohöl Brent und dem russischen Ural-Öl.Russland hat keine andere Wahl, als sein Öl zu einem Preis zu verkaufen, der etwa 30 Dollar unter dem Marktpreis liegt. Hier zeigt sich bereits einer der Fehler des Narrativs, Russland sei mächtig genug, um die Welt zu zwingen, sein Währungssystem zu ändern. Es ist nicht einmal mächtig genug, um sein Öl zu verkaufen, ohne seine Kunden zu bestechen!Nun kommen wir zu Russlands Gold. Hier hat es ein zusätzliches Problem. Russisches Gold wird nicht mehr als "Good Delivery" akkreditiert. Wir konnten keine Daten über die Höhe des Abschlags auf sein Gold finden, aber aus den gleichen Gründen wie beim Öl muss er erheblich sein, um die Käufer zu veranlassen, das Risiko einzugehen. [2.]Mit anderen Worten: Russland steckt in einer Zwickmühle. Sein BIP belief sich 2019 (wir haben dieses Jahr gewählt, weil es vor den COVID-Lockdowns liegt) auf 1,7 Billionen Dollar. Und seine Exporte beliefen sich in diesem Jahr auf 427 Milliarden Dollar. Mit anderen Worten: Die Ausfuhren machten 25% des BIP aus. Wir sind keine Experten für die russische Wirtschaft, aber wir würden vermuten, dass eine plötzliche Kürzung um 30%, die einem Viertel der russischen Wirtschaft auferlegt wird, erhebliche Auswirkungen haben würde.Wir wollen damit nicht sagen, dass die Welt - insbesondere Europa - nicht in Mitleidenschaft gezogen würde, wenn Russland die Öl- und Erdgaslieferungen einstellen würde. Die deutsche Industrie plant bereits für den Fall, dass die Produktion eingestellt wird. Wir sagen, dass es für Russland genauso verheerend, wenn nicht noch verheerender wäre. Stellen Sie sich vor, jede Seite hätte die Kehle des anderen fest im Griff (wir könnten uns noch einen anderen Teil der Anatomie vorstellen, der in höflicher Gesellschaft weniger geeignet ist, erwähnt zu werden).