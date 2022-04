Infla X - südwärts geht es nach oben

Die erschütternden, unmenschlichen und zielsinnlosen Zerstörungsereignisse mit Antwortereignissen, welche die Welt heimsuchen, gehen noch immer weiter.Wegen Leseranfragen, was wahrscheinlich an derzeit hoher, aber anderenortes nicht detailellaborierter Medienpräsenz des Rubel liegt, zuerst zu diesen Anfragen die hochkomplexe Realität:RUB minus 25,9% gegen Real in 3 MonatenRUB minus 12,2% gegen Rand in 3 MonatenRUB minus 5,6% gegen Yuan in 3 MonatenRUB minus 6,9% gegen Peso in 3 MonatenRUB minus 5,6% gegen USD in 3 MonatenRUB minus 3,1% gegen Rupie in 3 Monaten(Chartquellen: Finanzen.net)