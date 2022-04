Londoner Markt stoppt Handel mit neu raffiniertem Platin und Palladium aus Russland

Neu raffiniertes russisches Platin und Palladium wurde am Freitag vom Handel in London ausgeschlossen. Dies berichtet Reuters . Palladium reagierte auf diese Maßnahme in Zusammenhang mir dem Konflikt in der Ukraine mit einem deutlichen Preisanstieg.Das russische Unternehmen Norilsk Nickel produziert 25–30 Prozent des weltweiten Palladiumangebots und etwa 10 Prozent des Platins. Beide Metalle werden zur Verringerung von Fahrzeugemissionen verbaut, kommen aber auch in anderen Branchen und zur Herstellung von Schmuck zum Einsatz.Der Branchenverband London Platinum and Palladium Market (LPPM) erklärte, die Situation in der Ukraine habe ihn dazu veranlasst, seine Liste der Raffinerien, die für die Lieferung von Metall in das Londoner Handelssystem zugelassen sind, zu überprüfen. Die beiden russischen Raffinerien JSC Krastsvetmet und Prioksky Plant of Non-Ferrous Metals wurden daraufhin mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen.Die Suspendierung bedeute, dass Platin und Palladium, die von diesen Raffinerien nach dem 8. April produziert werden, nicht mehr in London gehandelt werden können. Produkte, die noch während ihrer Zulassung hergestellt wurden, dürften aber weiterhin gehandelt werden, heißt es vom LPPM.© Redaktion GoldSeiten.de