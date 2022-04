Gold & Goldaktien

Gold am Freitag fester und der kurzfristige Abwärtstrend wurde gebrochen. Die Bewegung bislang noch wenig dynamisch:Die Goldaktien am Freitag in Nordamerika mit relativer Stärke zum Goldpreis und Tagesgewinnen von 2,17% - 2,60% bei den Indizes und ETFs. Der GDX weiterhin in Lauerstellung auf den Ausbruch:Interessant ist, dass sich Gold seit Anfang März deutlich von den früheren "Taktgebern" lösen konnte. Die TIPS (inflationsgekoppelte Anleihen) gaben deutlich nach, doch Gold zeigt Stärke.Ebenso ist der japanische Yen sehr schwach. Die Korrelation zwischen dem YEN und Gold ist schon seit Monaten nicht mehr vorhanden. Zuvor galten beide als "Risk-Off-Investments", doch dieses Zusammenspiel scheint beendet. Auch die deutlich gestiegenen Renditen (unten im Chart) stören den Goldpreis wenig, was wir auch so erwartet haben.Gold baut also ein gewisses Eigenleben auf, was positiv zu werten ist.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.