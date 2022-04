Chinesische Truppen in Europa, gesteuerte Verarmung & bedingungsloses Grundeinkommen?!

Die Edelmetalle zucken erneut und die physische Lage ist besonders bei Silber sehr angespannt, Aufgelder steigen. Die Chancen sind vor dem Hintergrund des Inflations-Tsunamis weiter sehr gut.C19 wurde entzaubert, doch die politische Agenda läuft unvermindert weiter. In China dauern Abriegelungen an, die jetzt zu Unruhen und Plünderungen führen. Daneben werden Unternehmen lahmgelegt und die Lieferketten weiter beeinträchtigt. Zufall?Chinesische Militärtransporter, möglicherweise mit Soldaten an Bord, landeten in Belgrad, der Hauptstadt des von je her eng mit Rußland verbündeten Serbiens. In Nordeuropa denken zwei neutrale Staaten, Schweden und Finnland, über eine Nato-Mitgliedschaft nach, während die Nato vermehrt schwere Waffen an die Ukraine liefert.Der perfekte Sturm läuft und es sieht danach aus, daß er von langer Hand geplant ist, um ein bedingungsloses Grundeinkommen für die dann verarmenten und hörigen Massen einzuführen.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)