Es geht nicht um Gold - Alles dreht sich um den Dollar

Es wird viel über den US-Dollar und sein "endgültiges Ende als Weltreservewährung" gesprochen. Es wird auch darüber gesprochen, was dies für den Goldpreis bedeutet, aber das ist nur Gerede. Der Goldpreis sagt uns nichts über Gold. Das Einzige, was uns ein kontinuierlich steigender Goldpreis sagt, ist, dass der US-Dollar weiter an Kaufkraft verliert. (siehe " What's Next For Gold Is Always About The US Dollar ")Gibt es eine bessere Alternative für die Ablösung des US-Dollar als Weltreservewährung? Unten sehen Sie einen Chart des DXY (US Dollar Index)...Der obige Chart enthält Informationen, die unsere Wahrnehmung des aktuellen Status des US-Dollar verändern könnten: Der US-Dollar-Index liegt heute auf demselben Niveau wie vor 35 Jahren, im Jahr 1987. Außerdem ist der US-Dollar-Index seit seinem Tiefstand im Jahr 2008 um 40% gestiegen. Schauen wir uns nun an, wie sich der US-Dollar-Index in den letzten zehn Jahren entwickelt hat...Im obigen Chart ist zu erkennen, dass der US-Dollar seit Mitte 2014 um 25% gestiegen ist und in beiden Charts immer höhere Unterstützungsniveaus bei 70, 80 und 90 zu finden sind.Werfen wir nun einen Blick auf eine der Währungen, die nicht im US-Dollar-Index enthalten sind. Der chinesische Yuan wurde sowohl einzeln als auch zusammen mit anderen Währungen als Alternative zum US-Dollar genannt. Siehe nachstehender Chart...Mit der wachsenden Rolle Chinas im internationalen Handel hat auch die Aufmerksamkeit für seine Währung zugenommen. In den letzten Jahren hat der Yuan gegenüber dem US-Dollar an Wert gewonnen, aber er ist wahrscheinlich keine brauchbare Alternative zum US-Dollar. Der Yuan wurde auch als Alternative zum Dollar für die internationale Preisbildung von Gold vorgeschlagen. Auch das ist unwahrscheinlich. Ob es dazu kommt oder nicht, ist jedoch für die zu erwartenden Veränderungen beim Gold irrelevant. (siehe " Gold And US Dollar/CNY ")Der US-Dollar ist die Reservewährung der Welt. Daran wird sich wohl so schnell nichts ändern - es sei denn, es kommt zu einer katastrophalen Implosion des Dollar. Eine katastrophale Implosion bedeutet eine völlige Ablehnung und Zurückweisung. Das könnte natürlich passieren. Das Problem ist, dass es keine andere Währung gibt, die den US-Dollar ablösen könnte.Wenn eine mögliche Katastrophe Realität wird, wären alle möglichen Kandidaten wahrscheinlich in schlechterer Verfassung. Es wurden andere Alternativen vorgeschlagen, wie z. B. Kryptowährungen, aber das sind keine Währungen oder Geld. Es handelt sich um Verfahren für den privaten Geldtransfer. Auch der Schutz der Privatsphäre wird nicht lange eine Rolle spielen, da Regierungen und Regulierungsbehörden weiterhin mit der Absicht sprechen und handeln, die Kontrolle über die Verfahren auszuüben.Alle Währungen sind ein Ersatz für echtes Geld, d.h. Gold. Und da alle Regierungen ihre eigenen Währungen aufblähen und zerstören, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich Gold wieder als internationales Tauschmittel durchsetzt. Dennoch muss noch viel Schlimmeres passieren, bevor es so weit ist. Für die Regierungen auf der ganzen Welt steht zu viel auf dem Spiel, um zu kapitulieren, wenn es darum geht, die Ausgabe von "Falschgeld" einzustellen. (siehe auch " Gold And US Dollar Hegemony ")© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 9. April 2022 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.