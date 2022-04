Rick Rule: Vertrauenskrise und Angst vor Rezession spiegeln sich im Portfolio wider

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research zuletzt mit Rick Rule, dem Gründer und CEO von Rule Investment Media, über die aktuellen Entwicklungen an den Finanzmärkten.Rule erklärt in dem Interview, dass Gold als Vermögenswert inmitten der aktuellen geopolitischen Lage an Bedeutung zunimmt: "Gold wird eine immer wichtigere Rolle im globalen Handel spielen." Allerdings glaube er nicht, dass irgendein Land einen Goldstandard als Währung einführen wird. "Ein Goldstandard stellt immer eine Grenze für die Macht eines politischen Systems dar", wie man an der Einschränkung sieht, die Wladimir Putin bei der Beeinflussung der Finanzpolitik durch das Edelmetall hatte.Da die westlichen Sanktionen die russische Palladium- und Platinproduktion einschränken, gewinne Gold weltweit an Glaubwürdigkeit als rentabler Vermögenswert, meint der erfahrene Investor. "Es ist eines der einzigen, wenn nicht das einzige Finanzasset, das sowohl ein Tauschmittel als auch ein Vermögenswert ist... Der Renminbi, der Dollar und der Rubel sind allesamt Zahlungsversprechen. Aber Gold ist faktisch eine Zahlung."In Bezug auf die massiv zulegende Inflation erklärt Rule, dass negative Realzinsen zur Inflation beitragen. Er meint, dass diese einfach ein staatliches Konstrukt seien, das "Sparer und Investoren zugunsten von Ausgebern bestraft". Er argumentiert, dass quantitative Lockerung, Schulden und Defizite ebenfalls bedeutende Faktoren sind, die zur Inflation beitragen.© Redaktion GoldSeiten.de