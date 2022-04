Goldaktien-Aufwärtsphase nimmt an Fahrt auf

Die Aktien der Goldbergbauunternehmen sind in letzter Zeit nach oben geschossen und haben immer mehr an Wert gewonnen. Ihr schöner Anstieg verlief parallel zu dem des Goldes, aber in den letzten Wochen haben sie zunehmend besser abgeschnitten. Die daraus resultierenden positiven technischen Daten für Goldaktien sorgen natürlich für eine optimistischere Stimmung und locken die Händler zurück. Ihre Käufe werden durch starke Fundamentaldaten unterstützt, da die Goldunternehmen bei den derzeitigen hohen Goldpreisen satte Gewinne erzielen.Dieser kleine konträre Sektor kehrt zwar langsam in die Gunst der Anleger zurück, ist aber noch nicht sehr beliebt. Trotz ihrer wachsenden Gewinne sind Goldaktien also noch nicht auf dem Radar der großen Mehrheit der Spekulanten und Anleger. Das Bewusstsein dafür verbessert sich jedoch allmählich, da Goldbergbauaktien sowohl auf CNBC als auch auf Bloomberg immer häufiger erwähnt werden. Die wichtigste Benchmark für diesen Sektor ist nach wie vor der GDX VanEck Gold Miners ETF.Die letzte Korrektur bei Goldaktien erreichte Ende September ihren technischen Tiefpunkt, als GDX auf 28,91 Dollar fiel. Ausschlaggebend dafür war der Rückgang des Goldpreises auf 1.725 Dollar im Anschluss an eine wichtige Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank zur Geldpolitik. Auf dieser Sitzung kündigte die US-Notenbank an, die quantitative Lockerung der Geldmenge zu reduzieren und damit ihre rasante Geldschöpfung zu verlangsamen. Auch die Aussichten auf Zinserhöhungen wurden von den Fed-Vertretern immer skeptischer eingeschätzt.Dies stellte den Tiefpunkt für Goldaktien dar, nachdem der GDX innerhalb von 4,4 Monaten um 27,1% gefallen war. Dies gipfelte in einem scharfen Kapitulationssturz, der diesen Sektor tief überverkauft zurückließ. Die Goldunternehmen bildeten zunächst einen starken Aufwärtstrend, der jedoch bald wieder verpuffte und in sich zusammenfiel. Da die Entscheidungsträger des FOMC zunehmend auf bevorstehende Zinserhöhungen und sogar eine quantitative Straffung der Geldvernichtung hindeuteten, wurden die Goldfutures abgestoßen.Ende Januar fiel der GDX auf 29,30 Dollar zurück und lag damit nur noch 1,3% über seinem Tiefststand von Ende September. Dieser Einbruch ereignete sich kurz nach der FOMC-Sitzung Ende Januar, auf der die Fed ankündigte, dass sie sowohl ihre QE4-Anleihenmonetarisierung beenden als auch den Leitzins im März von Null anheben würde. Obwohl sich die Goldbergbauaktien technisch gesehen immer noch in einem Aufwärtstrend befanden, handelte es sich eher um eine doppelte Bodenbildung mit sehr bärischer Stimmung.Mehr als 19/20 der gesamten bisherigen Kursgewinne des GDX sind also erst seit Ende Januar aufgelaufen! Daher ist es für Händler wichtig, die Entwicklung der letzten 2,2 Monate im Sektor zu verstehen. Es sieht so aus, als ob ein neuer großer Aufwärtstrend bei den Goldaktien in Gang kommt, und solche Aufwärtstrends neigen dazu, sehr groß zu werden. Bislang hat GDX während dieser säkularen Goldhausse, die Mitte Dezember 2015 begann, fünf Aufwärtsbewegungen mit einem durchschnittlichen Gewinn von 85,0% erlebt! Dies ist ein Sektor mit hohem Potenzial.Dieser GDX-Chart, der die letzten paar Jahre abdeckt, hilft dabei, den jüngsten Bullenmarkt bei den Goldaktien in den richtigen Kontext zu setzen. Sie zeigt die Gesamtgewinne und -verluste der Goldaktien während der jüngsten Aufschwünge und Korrekturen, ihre maßgeblichen Trendlinien und die katalytischen Ereignisse, die die Volatilität dieses Sektors ansteigen ließen. Der GDX hat seit Ende Januar trotz heftigen Gegenwinds bemerkenswerte Fortschritte gemacht, was zeigt, dass sich die Händler endlich wieder für Goldaktien erwärmen.Um zu verstehen, wie fantastisch sich die Goldaktien entwickeln, ist etwas Kontext erforderlich. Im letzten Frühjahr begann der GDX in einem starken, jungen Aufwärtstrend zu steigen. Dieser wurde jedoch vorzeitig durch eine große kämpferische Überraschung im FOMC-Dotplot von Mitte Juni beendet. Dann begannen hochrangige Fed-Vertreter damit, einige weit in der Zukunft liegende Anhebungen der Leitzinsen vorherzusagen. Dies löste einen extremen Verkauf von Goldfutures aus, der den Goldpreis und die Aktien von Bergbauunternehmen stark nach unten drückte.Eine anschließende unerbittliche Parade von Fed-Falkenhaftigkeit und Wirtschaftsdaten, die diese unterstützen, zwang die Goldaktien in diese letzte Korrektur. Aber selbst nachdem der GDX Ende September zu schnell auf tief überverkaufte Niveaus gefallen war, konnten sich Goldaktien nur schwer erholen. Die Psychologie der Contrarian Trader, die sich für diesen kleinen Sektor interessierten, blieb rückläufig. Dadurch geriet der GDX in ein wichtiges technisches Muster, das hier in Rot dargestellt ist.Es handelte sich um eine Art Kreuzung zwischen einer konsolidierenden Wimpelformation, die der gigantischen Formation des Goldpreises ähnelt, und einem absteigenden Dreieck. Die Goldaktien konnten sich in den ersten Monaten dieses Aufwärtstrends bis Mitte November nicht von ihrem oberen Widerstand lösen. Der anfängliche Anstieg des GDX scheiterte auch an seinem wichtigen 200-tägigen gleitenden Durchschnitt. Beides überzeugte technisch orientierte Händler davon, dass die Aufwärtsdynamik von Goldaktien nicht ausreichte, um sie zu kaufen.Dies änderte sich jedoch Anfang Februar, als sich die Gewinne des Goldes in der noch jungen Aufwärtsbewegung zu beschleunigen begannen. Die Zusammensetzung und Gewichtung des GDX wird von großen Goldbergbauunternehmen dominiert. Die Aktien dieser Unternehmen verstärken in der Regel die Preisschwankungen ihres Metalls um das Zwei- bis Dreifache, da ihre Gewinne in hohem Maße von den vorherrschenden Goldpreisen abhängig sind. Goldaktien folgen in der Regel dem Goldpreis nach oben, wenn dieser von beträchtlichen, anhaltenden Käufen von Goldfutures und/oder Investitionen profitiert.Es ist wichtig zu wissen, dass der Aufwärtstrend des Goldpreises schon lange vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine einsetzte. Russische Panzer, Artillerie und Infanterie sind erst am 22. Februar in die östliche Donbass-Region der Ukraine eingerückt. Und der formelle Einmarsch in andere, nicht von den Separatisten geplagte Gebiete der Ukraine begann erst in der Nacht zum 24. Februar. Davor gingen die meisten Händler davon aus, dass Russlands umfangreiche militärische Aufrüstung nur eine Verhandlungstaktik war.