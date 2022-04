Die zwei Damoklesschwerter

Verweise auf das "Damoklesschwert" finden sich in einer Anekdote des römischen Redners Cicero, der es in seinen Tusculanae Disputationes, 5. 61,[1] verwendete und damit die Geschichte in den europäischen Kulturkreis einführte, woraufhin sie zu einer ironischen Allegorie für die Gefahren wurde, die mit Macht- und Einflusspositionen verbunden sind.Es scheint, dass um das 4. Jahrhundert v. Chr. Jh. v. Chr. einen antiken sizilianischen König namens Dionysius, der einen gewissen kriecherischen, schmeichlerischen und offenkundig unterwürfigen Höfling namens Damokles hatte. Dieser hegte den obsessiven Wunsch, zu erfahren, wie es sein könnte, auf dem Thron zu sitzen und von Dutzenden pflichtbewusster Diener bedient zu werden, während er von wunderschön bestickten Teppichen, duftenden Parfüms und den erlesensten Speisen, Bergen von Silber und Gold und dem Dienst von Mägden umgeben war, die in ihrer Schönheit ihresgleichen suchten, und das alles in einem Umfeld von Reichtum, Überfluss und allgemeiner Beliebtheit.Der unglückliche Teil dieser antiken Geschichte war, dass Dionysius sich viele Feinde gemacht hatte, während er den Thron innehatte, und dass er beschloss, dass jeder, der ihm den Thron streitig machen wollte, durch das Aufhängen eines Schwertes mit der Spitze nach unten, das am Knauf an einem einzigen Haar eines Pferdeschwanzes aufgehängt war, über dem Thron abgeschreckt werden sollte.Der arme Damokles durfte den Herrschersitz einnehmen und all den Glanz und die Bewunderung genießen, die einem Kaiser üblicherweise zuteil werden, aber der Anblick des Schwertes, das bedrohlich über ihm baumelte und bereit war, ihm mit einem Kopfnicken den Kopf abzuschlagen, zwang den begehrlichen Höfling dazu, den Thron in Angst und Schrecken zu verlassen und nie mehr zurückzukehren.Das Aufkommen einer Inflationsspirale und der Anstieg der Anleiherenditen sind heute die beiden Damoklesschwerter, während der Anwärter auf den Thron von Paul Volcker kein anderer als der Fed-Vorsitzende Jerome Powell ist. Jeder Fed-Vorsitzende seit Volcker (und auch Donald J. Trump) hat beschlossen, dass der Maßstab für die Messung der geldpolitischen (und politischen) Leistung der Zentralbank die Richtung und das Niveau des S&P 500 sein sollte (auch wenn andere sagen würden, dass der NDX 100, der Hunderte von ertragslosen Tech-Aktien umfasst, als besserer Richter und Jury dienen würde).Jedes Mal, wenn ich einen Webbrowser öffne oder (Gott bewahre) eine Finanzzeitschrift in die Hand nehme, höre ich das lebhafte Tischgeklimper jugendlicher Investoren, die alle im Chor singen: "Die Fed sitzt in der Falle!", und die entweder nicht erkennen oder sich weigern zu akzeptieren, dass sich die Regeln des finanziellen Engagements geändert haben.Seit dem Börsencrash von 1987 und dem Great Financial Bailout von 2008 war der einzige "Spiegel an der Wand", in den die Fed-Vorsitzenden (mit Verlaub: Janet Yellen) blickten, einer, der nur die Aktienmarktentwicklung bewertete. Dadurch entstanden zwei neue demografische Anlegerklassen, die noch nie in ihrem Leben a) eine feindselige Fed oder b) einen echten Bärenmarkt erlebt hatten, der sie umgehauen hat.Kein Fed-Chef seit Paul Volcker hatte jemals mit einer Inflationsspirale zu kämpfen, und seit Jerome im letzten Herbst erklärte, dass sich die Regeln geändert hätten, hat die jahrzehntelange Verweichlichung der Millennials und Generation-X-Aktienjunkies eine undurchdringliche Wand aus Ohrenschmalz geschaffen, die verhindert, dass die Botschaft wahrgenommen wird.Sie alle kennen die Podcasts von Leuten mit mehreren zehntausend Anhängern in den sozialen Medien, die Interviews mit Moderatoren geben, die uns anflehen, die "Abonnieren"- und "Gefällt mir"-Knöpfe zu drücken, und deren ständige Botschaft lautet, dass die Fed gezwungen sein wird, den Straffungszyklus zu beenden, weil die Schuldendienstkosten die Regierung in den Bankrott treiben werden. Darauf antworte ich: "Warum?"Die Schuldenuhr der USA läuft seit der Rettung der Banken im Jahr 2008 auf Hochtouren, so dass man zumindest ein wenig fiskalpolitischen Stress hätte erwarten können, zumal sie ihre Bilanz während COVID im Jahr 2020 um mehrere Billionen Dollar aufgestockt haben. Stattdessen genügt es, eine Computertaste zu drücken, und jedes potenzielle Problem verschwindet schnell. Ich verstehe also nicht, wie die Fed "gefangen" ist, wenn sie über die ungezügelte und unangreifbare Macht der Zentralbankdruckmaschine verfügt.Leider möchte ich nicht Herr Powell sein. Er starrt an die Decke, während zwei spitze Geschosse namens beschleunigte Verbraucherpreise und steigende Hypothekenzinsen auf ihn zukommen. So wie Damokles vor zweieinhalb Jahrtausenden mit dem Schrecken konfrontiert war, der mit Macht, Status und Titel verbunden war, muss die Version des königlichen Höflings des Jahres 2022 entscheiden, ob die Eindämmung der Inflationserwartungen Vorrang vor steigenden Vermögenspreisen haben soll.Ich bleibe dabei, dass sich die Zentralbanken für Preisstabilität entscheiden werden, und dass sie in der Tat umschwenken werden, aber erst, nachdem die Risikoanlagen implodiert sind. Diejenigen Experten, die vorschlagen, dass man ohne Absicherung in alles investiert sein sollte, laufen Gefahr, in das deflationäre Fadenkreuz des Straffungszyklus zu geraten.Ich bekenne mich nicht dazu, ein technischer Analyst zu sein, aber 45 Jahre des Zerlegens von Märkten haben mich gezwungen, der Dow-Theorie Aufmerksamkeit zu schenken, was bedeutet, dass ich ein Auge auf den Dow Transports habe. Die Dow-Theorie, die auf die Zeit der "Messer und Bärenfelle" zurückgeht, basiert auf der (sehr) alten Praxis, die Agrarpreise und das Verhalten der Eisenbahnen und Lkw-Fahrer zu beobachten, um festzustellen, ob reichliche Ernten auf den Markt gebracht werden und der daraus resultierende Gewinn aus den Taschen der Landwirte in andere wichtige Güter und Dienstleistungen fließt.Wenn die Industriewerte einen neuen Höchststand erreichten und die Transporte dies nicht innerhalb einer angemessenen Zeitspanne (niemand hat jemals gesagt, was "angemessen" bedeutet) folgten, wurde dies als Nichtbestätigung eingestuft und ein Verkaufssignal ausgelöst. Im Chart sind die Transports nur noch 2,2% von den Tiefstständen im Februar entfernt, und die Tiefststände vom 20. September sind in Sichtweite.Was mir im Laufe der Jahre aufgefallen ist, ist, dass große Rückgänge in diesem Index, so archaisch die Jüngeren sie auch finden mögen, wie ein Magnet auf die Industriewerte gewirkt haben, und wenn diese dreißig Unternehmen, die die Spitze des Kapitalismus der freien Marktwirtschaft darstellen, in einen anhaltenden Abwärtstrend geraten, wird dieses Ereignis viele Opfer mit sich bringen.