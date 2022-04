Tisdale Resources Corp.: Bestellung von C. Trever Perkins zum geologischen Berater

Vancouver, 12. April 2022 - Tisdale Resources Corp. (Tisdale oder das Unternehmen) (TSX.V: TRC, OTC: SNRAF, FWB: T1KC) freut sich bekannt zu geben, dass Herr C. Trevor Perkins das Team von Tisdale verstärken wird. Herr Perkins wird die Erschließung des unternehmenseigenen Uranprojekts Keefe Lake im Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan beaufsichtigen und das Unternehmen bei der Übernahme weiterer Uranprojekte in sein Portfolio beraten.Herr Perkins ist Fachgeologe und verfügt in der Planung und Ausführung von bedeutenden Mineralexplorationsprogrammen sowie der Leitung von Explorationsteams über umfangreiche Erfahrungen. Im Laufe seiner 25-jährigen Karriere konnte er zahlreiche Entdeckungen und Erfolge verbuchen.Herr Perkins war geowissenschaftlicher Leiter bei Rio Tinto und zehn Jahre lang bei der Cameco Corporation beschäftigt. Bei Cameco bekleidete er mehrere Funktionen: als Vice President, Exploration bei Cameco Mongolia, als District Geologist für Europa und Asien, als leitender Projektgeologe für Arnhem Land in Australien und als Projektgeologe für Camecos Projekte in der Region Athabasca.Als Projektgeologe für das Projekt McArthur River leitete er das Team, das die nördlichen Ausläufer der Mineralisierung bei McArthur River (110 Mio. Pfund U3O8) entdeckte. Als Senior Project Geologist war er von Darwin (Australien) aus für das Team verantwortlich, das die Uranlagerstätte Angulari (20 Mio. Pfund U3O8) auffand.Zuletzt war Herr Perkins als Explorationsleiter bei der Firma UEX Corporation tätig, wo er die Explorationsarbeiten im Athabasca-Becken in Saskatchewan beaufsichtigte. In seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger für die Uran- und Kobaltprojekte von UEX war er für die Erstellung einer Reihe von 43-101-konformen Fachberichten und Ressourcenschätzungen in den Projekten Christie Lake und West Bear verantwortlich. Daneben leitete er das Team, das im Jahr 2017 die Uranlagerstätte rora entdeckte. Derzeit hat Herr Perkins bei Azincourt Energy Corp. die Funktion des Vice President of Exploration inne.Wir freuen uns sehr, dass Trevor uns bei der Ausrichtung unserer Explorationsmaßnahmen unterstützen wird, meint CEO Alex Klenman. Ich kenne Trevor mittlerweile recht gut. Sein methodischer, wissensbasierter Ansatz in der Exploration ist sowohl von Detailtreue als auch Gründlichkeit geprägt. Dank seiner Kenntnisse über Uranlagerstätten und über die Region Athabasca im Besonderen kann das Unternehmen mit ihm auf eine erfahrene und kompetente Führungspersönlichkeit in technischen Belangen zählen, so Herr Klenman weiter.Neben der Planung und Beaufsichtigung der Explorationsprogramme im Uranprojekt Keefe Lake wird Herr Perkins das Unternehmen bei der geplanten Erweiterung des Portfolios an Uranexplorationsprojekten in Athabasca auch mit technischen Analysen zu möglichen Projektübernahmen unterstützen.Tisdale Resources ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und Ausbau von kritischen Energie-/Kraftstoffprojekten konzentriert. Das Unternehmen ist derzeit mit der Erschließung des Uranprojekts Keefe Lake beschäftigt. Tisdale Resources ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und Ausbau von kritischen Energie-/Kraftstoffprojekten konzentriert. Das Unternehmen ist derzeit mit der Erschließung des Uranprojekts Keefe Lake beschäftigt. Es handelt sich um ein 15.000 Hektar großes Explorationsprojekt im Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan.FÜR DAS BOARD VON Tisdale Resources Corp.Alex KlenmanAlex Klenman, CEO 