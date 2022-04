Calibre Mining: Weitere Bohrabschnitte aus Step-out-Bohrungen und Bestätigungsbohrungen bei Pan

Vancouver, 12. April 2022 - Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) (das Unternehmen oder Calibre) freut sich, die Analyseergebnisse des laufenden Programms zur Ressourcenumwandlung und -erweiterung in der zu 100 % unternehmenseigenen Mine Pan (Pan) im White Pine County, Nevada, bekannt zu geben. Im Anschluss an die vor Kurzem gemeldeten Explorationsbohrergebnisse aus Pan (siehe Pressemitteilung vom 8. März 2022) zeigen die unten angeführten Bohrabschnitte weiterhin eine Ressourcenerweiterung und stärken das Vertrauen in die bekannten Zonen, was ein gutes Zeichen für zukünftige Ressourcenaktualisierungen ist. Calibre avanciert weiterhin ein 50.000 Meter umfassendes Bohrprogramm mit mehreren Bohrgeräten und schloss vor Kurzem einen Vertrag mit einem einzigen Bohrdienstleister ab, was zu einer bestätigten Verfügbarkeit der Bohrgeräte und zu Kosteneinsparungen für die Bohrprogramme im Jahr 2022 führt.(Siehe Link zu Bohrergebnissen hier)- 1,29 g/t Au über 18,3 Meter, einschließlich 2,17 g/t Au über 9,1 Meter in Bohrung PR21-053; niedergebracht unterhalb des nördlichen Randes der bekannten Mineralisierung, was darauf hindeutet, dass die Lagerstätte in Streichrichtung weiterhin offen ist;- 1,46 g/t Au über 9,1 Meter, einschließlich 2,32 g/t Au über 4,6 Meter und 0,70 g/t Au über 10,7 Meter in Bohrung PR21-055, die zwischen bekanntem vermutetem Material und unterhalb der aktuellen Grubenplanung niedergebracht wurde;- In Anbetracht des anhaltenden Bohrerfolgs zeigt die Tagebau-Mineralisierung ein starkes Erweiterungspotenzial.- 1,01 g/t Au über 9,1 Meter, einschließlich 1,41 g/t Au über 4,6 Meter in Bohrung PR21-047; niedergebracht außerhalb (in Fallrichtung) der bekannten vermuteten Ressourcen und angrenzend an Bohrung PR21-045, die 1,02 g/t Au über 50,3 Meter lieferte (siehe Pressemitteilung vom 8. März 2022).- 0,95 g/t Au über 15,2 Meter einschließlich 1,33 g/t Au über 7,6 Meter in Bohrung PR21-058; niedergebracht zwischen bekannten Ressourcengebieten;- 0,45 g/t Au über 13,7 Meter in Bohrung PR22-004; niedergebracht an der Oberfläche zwischen bekannten vermuteten Ressourcen;- 0,59 g/t Au über 4,6 Meter in Bohrung PR22-005; niedergebracht an der Oberfläche in einem Gebiet ohne aktuelle Ressourcen.- 0,52 g/t Au über 7,6 Meter in Bohrung PR21-033; die Bohrungen in South Black Stallion verbessern und erweitern isolierte Mineralisierungstaschen, die zuvor durch weitständige Bohrungen abgegrenzt wurden;- 0,75 g/t Au über 25,9 Meter in Bohrung PR21-040; bestätigt das Vorhandensein neuer mineralisierter Brekzienkörper weit außerhalb der Branham Fault Zone (Verwerfungszone), der primären Kontrollstruktur der erzführenden Mineralisierung.Anmerkung: Alle Bohrungen wurden in einem Winkel von -45 bis -90 Grad mit einem Azimut niedergebracht, der konzipiert wurde, die anvisierten Strukturen so senkrecht wie möglich zu durchteufen. Einige Bohrungen und Abschnitte, über die hier berichtet wird, durchteuften die Mineralisierung nicht im rechten Winkel und stellen keine exakten wahren Mächtigkeiten dar.Darren Hall, President und Chief Executive Officer von Calibre, sagte: Die Bohrungen bei Pan zeigen weiterhin ein starkes Potenzial für die Verbesserung und Erweiterung der Ressourcen, da wir im Streichen zwischen ehemaligen und aktiven Bergbaugebieten Infill- und Step-out-Bohrungen niederbringen. Drei Monate nach Beginn des Bohrprogramms Pan 2022, dem größten seit über fünf Jahren, bin ich von diesen Ergebnissen ermutigt und glaube, dass wir das Asset erweitern werden, was zu zusätzlichen Möglichkeiten der Wertoptimierung führt.Link 1 - Figures (Abbildungen)Link 2 - Drilling Tables (Bohrtabellen)Calibre Mining unterhält für alle seine Explorationsprojekte ein Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprogramm (QA/QC), das die besten Praktiken der Branche anwendet. Zu den Schlüsselelementen des QA/QC-Programms gehört das Einbringen von Analysestandards, Blindproben und Duplikaten in den Probenstrom, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse des Analyselabors innerhalb der vorgegebenen Leistungsstufen liegen. Vermessungen in den Bohrlöchern hinsichtlich Abweichungen werden von International Directional Services unter Verwendung eines Gyroskops zur Oberflächenaufzeichnung und von geschulten Bohrmannschaften, die ein von REFLEX geliefertes, nordsuchende Gyroskop bedienen, durchgeführt. Die RC-Bohrungen wurden von Boart Longyear aus Salt Lake City, Utah, und Alford Drilling aus Elko, Nevada, niedergebracht. Die Analysen wurden von ALS, Reno, durchgeführt. 30-Gramm-Einwaagen wurden mittels Brandprobe und anschließendem AAS-Verfahren analysiert. Eine zusätzliche Analyse mittels Zyanidlaugung wurde ebenfalls durchgeführt. ALS ist nach ISO/IEC 17025:2017 zertifiziert.Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Paul Noland (AIPG CPG-11293), dem Vice President, Exploration, Nevada von Calibre Mining und gemäß National Instrument eine qualifizierten Person, genehmigt. Calibre Mining ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Entwicklungs- und Explorationsmöglichkeiten in Nevada und Washington in den USA sowie in Nicaragua. Calibre konzentriert sich darauf, durch einen nachhaltigen Wert für die Aktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Stakeholder durch verantwortungsvolle Betriebe und einen disziplinierten Wachstumsansatz zu schaffen. Mit einer starken Bilanz, keiner Verschuldung, einem bewährten Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Entwicklungsprojekten und bezirksgroßen Explorationsmöglichkeiten wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen.Im Namen des Board of Directors"Darren Hall"Darren Hall, President and Chief Executive OfficerRyan King, Senior Vice President, Corporate Development & IRT: (604) 628-1012E: calibre@calibremining.comW: www.calibremining.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chVorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die wir in der Zukunft erwarten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt und die durch Wörter wie "erwarten", "planen", "antizipieren", "projizieren", "anvisieren", "potenziell", "zeitlich planen", "prognostizieren", "budgetieren", "schätzen", "beabsichtigen" oder "glauben" und ähnliche Ausdrücke oder deren negative Konnotationen gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "könnten", "sollten" oder "dürften". Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem: die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige höhere Gehalte im Abbau- und Aufbereitungsmaterial; Aussagen in Bezug auf die vorrangigen Ressourcenerweiterungsmöglichkeiten des Unternehmens im Jahr 2022; die Metallpreis- und Cut-off-Gehaltsannahmen des Unternehmens; die Pläne des Unternehmens für die Mine Pan im Jahr 2022, einschließlich der Produktion und Exploration sowie deren Beitrag zum Produktionswachstum. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten zwangsläufig Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Calibre liegen. Eine Auflistung der Risikofaktoren, die für das Unternehmen gelten, finden Sie in Calibres Jahresinformationsblatt (AIF) für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr sowie in der Management Discussion and Analysis (MD&A) für das am 31. Dezember 2021 endende Jahr, die alle auf dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar sind. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Faktoren, die die zukunftsgerichteten Aussagen von Calibre beeinflussen können.Die zukunftsgerichteten Aussagen von Calibre basieren auf den geltenden Annahmen und Faktoren, die das Management zum Zeitpunkt dieses Dokuments für angemessen hält, und zwar auf der Grundlage der Informationen, die dem Management zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Solche Annahmen beinhalten, sind jedoch nicht darauf beschränkt, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, Material mit höheren Gehalte abzubauen und aufzubereiten und die Produktionskosten in Zukunft relativ konstant zu halten; dass es keinen Anstieg der Produktionskosten infolge von Problemen in der Lieferkette oder anhaltenden COVID-19-Beschränkungen geben wird; dass es keinen nachteiligen Rückgang des Metallpreises oder des Cut-off-Gehalts in den Konzessionsgebieten des Unternehmens in Nevada geben wird. Calibre übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Dementsprechend sollte kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!