Lynas Rare Earths Ltd.: Rekord-Quartal

Unser Rare-Earth-Produzent Lynas ist früh dran und legte bereits heute die Quartalszahlen per Ende März vor: Link Es war ein neues Rekord-Quartal für Lynas Rare Earths und dies im Schatten von Covid-Restriktionen und Lieferkettenschwierigkeiten.Über 5.000 Tonnen Rare-Earth-Oxid wurden im abgelaufenen Quartal verkauft, was zu einem Rekordumsatz von 327 Millionen AUD geführt hat. Der durchschnittliche Verkaufspreis lag bei 64,70 AUD je Kilogramm und wir sehen seit fünf Quartalen steigende Verkaufspreise für den Produktkorb von Lynas. Die Verkaufserlöse lagen mit 262 Millionen AUD gut 110 Millionen über denen des Vorquartals:Ende März hatte Lynas 768 Millionen AUD in Cash und der Bau der neuen Aufbereitungsanlage in Westaustralien schreitet voran. Entsprechende Bilder sind im Quartalsbericht zu finden.Die Anlage in Malaysia lief gut und mit 600 Tonnen im Monat März konnte man den höchsten Output seit dem Ausbruch der Covid-Pandemie erreichen:Neben der neuen Anlage in Australien könnte Lynas auch ein wichtiger Produzent für die Amerikaner werden. Hier war es nun längere Zeit ruhig, doch die erste Phase der Studien ist abgeschlossen:Sehr gute Quartalszahlen für Lynas und die Aktie bleibt für mich aufgrund des hohen strategischen Wertes (Rare-Earth-Produzent außerhalb von China) eine Halteposition.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport