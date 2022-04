Sorge um Aktien

Kürzlich hat ein ehemaliger hochrangiger Fed-Beamter enthüllt, dass die Fed entschlossen ist, den Aktienmarkt zu "brechen". Wenn sie damit Erfolg hat, werden die Auswirkungen auf allen Märkten zu spüren sein, also sollten wir ihn vielleicht ernst nehmen? Beginnen wir mit dem ehemaligen Chef der New Yorker Fed, Bill Dudley. In einem Interview letzte Woche sagte Dudley Folgendes:Das Ziel der Fed besteht laut Dudley darin, einen umgekehrten Wohlstandseffekt zu erzeugen, bei dem ein abstürzender Aktienmarkt die Gesamtnachfrage nach Gütern verringert, und dieser Nachfragerückgang wird der Fed helfen, die Inflation unter Kontrolle zu bringen. Die Fed muss den Anlegern am Aktienmarkt "mehr Verluste zufügen", um die Inflation einzudämmen, sagt der ehemalige Zentralbanker.Denken Sie daran, dass diese hochtrabenden Zentralbanker dieselben Narren sind, die in den letzten zwölf Monaten behauptet haben, die Inflation sei "vorübergehend". Wenn sie sich so sehr über die Ursachen der Inflation irren können, wie und warum sollte man dann von ihnen erwarten, dass sie die Inflation in den Griff bekommen? Und wie und warum sollte jemand glauben, dass sie den Aktienmarkt erfolgreich nach unten manipulieren können?Aber ich nehme an, das ist nicht der springende Punkt. Stattdessen warnt die US-Notenbank jetzt ganz offen, dass sie den Leitzins so oft anheben wird, wie sie es für notwendig hält, um die Inflation zu kontrollieren - der Aktienmarkt sei verdammt. Wird es tatsächlich so weit kommen? Wird die Fed den Leitzins auf über 3,00% oder höher anheben? Oder wird Powell stattdessen kneifen, wie er es im Dezember 2018 getan hat? Das sind die Fragen, die Sie sich stellen müssen.Gehen wir also zurück ins Jahr 2018 und lassen wir Revue passieren, was damals geschah - denn wie so oft, wenn es um Zentralbanker geht, ist die Vergangenheit der Prolog. Als sich das Jahr 2018 dem Ende zuneigte, war die Situation ähnlich wie heute. Bankanalysten und Wirtschaftswissenschaftler rechneten mit mehreren Zinserhöhungen in den kommenden Monaten. Die Fed hatte die Zinssätze schrittweise angehoben und ihre Bilanz seit einigen Jahren langsam reduziert, aber der Markt hatte in Bezug auf die Liquidität eine Sollbruchstelle erreicht. Unten sehen Sie einen Chart des S&P 500 aus der zweiten Hälfte des Jahres 2018.In diesem Chart müssen Sie Folgendes beachten:1. Der Bullenmarkt war zusammen mit seinen 50- und 200-tägigen gleitenden Durchschnitten nach oben gerutscht.2. Als er beide durchbrach, fiel er um etwa 10%.3. Daraufhin begann eine Konsolidierung oder Flagge mit einer wichtigen Unterstützung nahe der 2.600er-Marke.Okay, schauen wir uns nun den aktuellen Chart des S&P an:Was sehen Sie? Wie wäre es mit:1. Der Bullenmarkt ist zusammen mit den 50- und 200-tägigen gleitenden Durchschnitten nach oben gerutscht.2. Als er beide durchbrach, fiel er um etwa 15%.3. Daraufhin begann eine Konsolidierung oder Flagge mit einer wichtigen Unterstützung nahe der 4.100er-Marke.