Fred Lane: Gold ist wichtiger sicherer Hafen

Fred Lane, geschäftsführender Gesellschafter und Gründer von Lane Generational, sprach am gestrigen Dienstag in der Fox Business-Sendung "Mornings with Maria" über die Inflation und wie man sich dagegen absichern sollte. Laut dem langjährigen Experten ist es derzeit notwendig in "reale Vermögenswerte" zu investieren.Gold bezeichnet er als sicheren Hafen im aktuellen Umfeld: "Eine der Anlagen, die man unserer Meinung nach in Betracht ziehen sollte, ist Gold", sagte Lane im Gespräch mit Moderatorin Maria Bartiromo. "Nicht nur Gold als Vermögenswert, sondern auch die Goldstreaming-Unternehmen und die Goldbergbaugesellschaften."Lane erklärt, dass es 20 Mal mehr Papiergold als echte, physische Goldreserven auf der Welt gibt: "Das sind Optionen, das sind Terminkontrakte, es gibt also einen enormen Multiplikatoreffekt, wenn physisches Gold beliehen wird. Wenn genügend Anleger sagen würden: 'Ich will physisches Gold, ich will das Gold geliefert bekommen', würden wir einen Run auf Gold erleben. Es wäre unglaublich."In einem Jahr sieht der Anlageexperte den Goldpreis bei 2.500 USD je Unze.