John Feneck: Goldpreis und -aktien nicht im Einklang, wie man davon profitiert

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network kürzlich mit John Feneck, Portfoliomanager und Berater bei Feneck Consulting, über die aktuelle Entwicklung der Preise für Gold und Goldaktien.Der Goldpreis erhält zuletzt Unterstützung durch Faktoren wie den Russland/Ukraine-Krieg und die Inflation. Die Aktien von Goldbergbauunternehmen konnten vom Anstieg des gelben Metalls bisher jedoch nur wenig profitieren. Für Anleger sei das mitunter frustrierend, doch laut Feneck bietet sich hier die Gelegenheit, frühzeitig zu kaufen.Feneck Consulting habe derzeit etwa 45 Unternehmen in seinem Portfolio, wobei der Schwerpunkt auf Mid-, Small- und Micro-Cap-Aktien liege. Feneck bevorzuge den aktiven Handel gegenüber einem Buy-and-Hold-Ansatz."Es gibt eine enorme Diskrepanz zwischen den Goldaktien und dem Goldpreis, und deshalb kaufen wir Goldaktien [...], die völlig unterbewertet sind und völlig missverstanden werden und über die keine Analysten berichten", erklärt der Experte. Es sei enorm wichtig der Masse zuvor zu kommen.Dieser Ansatz sei jedoch keiner, den Generalisten und große Unternehmen wie BlackRock und Vanguard verfolgen. "Sie warten auf eine Rallye, das ist ihre Vorgehensweise. Sie kaufen nicht billig, so wie wir es versuchen – viele von ihnen warten auf eine Art Momentum und greifen dann zu."Neben Gold interessiere sich Feneck auch für Unternehmen aus der Silber- und der Kupferbranche.© Redaktion GoldSeiten.de