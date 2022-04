GoldMining reicht Frühwarnbericht ein

Vancouver, 12. April 2022 - GoldMining Inc. (das Unternehmen) (TSX: GOLD; NYSE-American: GLDG) veröffentlicht diese Pressemitteilung gemäß Abschnitt 3.1 des National Instrument 62-103 - The Early Warning System and Related Take-Over Bid and Insider Reporting Requirements (NI 62-103) und gemäß Multilateral Instrument 62-104 - Take-Over Bids and Issuer Bids in Bezug auf den Erwerb von Stammaktien (die GROY-Aktien) der Gold Royalty Corp. (GROY).Am 12. April 2022 erwarb das Unternehmen 250.000 GROY-Aktien zu einem Durchschnittspreis von 4,23 USD (5,33 CAD) pro Aktie durch Käufe auf dem freien Markt über die Einrichtungen der NYSE American.Vor der Akquisition war das Unternehmen im wirtschaftlichen Besitz und in Kontrolle von 20.000.000 GROY-Aktien, was etwa 14,9 % der ausstehenden GROY-Aktien entspricht. Unmittelbar nach der Akquisition war das Unternehmen im wirtschaftlichen Besitz und in Kontrolle von 20.250.000 GROY-Aktien, was 15,1 % der ausstehenden GROY-Aktien entsprach.Die GROY-Aktien wurden vom Unternehmen zu Anlagezwecken erworben, und in Zukunft kann das Unternehmen je nach Marktbedingungen, Neuformulierung von Plänen und/oder anderen relevanten Faktoren weitere Wertpapiere von GROY erwerben, einige oder alle bestehenden oder zusätzlichen Wertpapiere, die das Unternehmen hält oder halten wird, veräußern oder ihre derzeitige Position beibehalten.Ein Frühwarnbericht (der Bericht) wird vom Unternehmen gemäß NI 62-103 auf SEDAR, www.sedar.com, unter dem Profil von GROY eingereicht werden. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in 1030 West Georgia Street, Suite 1830, Vancouver, British Columbia, V6E 2Y3. Um ein Exemplar des Berichts zu erhalten, wenden Sie sich bitte an das Unternehmen wie folgt:GoldMining Inc. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldvorkommen in Nord- und Südamerika konzentriert. Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert GoldMining jetzt ein diversifiziertes Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru.Amir Adnani, ChairmanAlastair Still, CEOTelefon: (855) 630-1001E-Mail: info@goldmining.comGoldMining Inc.Attn: Pat Obara, Chief Financial Officer1030 West Georgia Street, Suite 1830Vancouver, BC V6E 2Y3Tel: (855) 630-1001In Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!