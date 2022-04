Vancouver, 13. April 2022 - Goldn Futures Mineral Corp. (CSE: FUTR) (FWB: G6M), (OTC: GFTRF) (das Unternehmen oder Goldn Futures) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung von Flow-Through-Einheiten (das FT-Angebot) und Non-Flow-Through-Einheiten (das NFT-Angebot) (zusammen sind FT-Angebot und NFT-Angebot die Privatplatzierung) für einen Gesamterlös von $339.000,04, wie unten beschrieben, abgeschlossen hat.Das Unternehmen hat 2.238.462 Einheiten (die FT-Einheiten) zu einem Preis von $0,065 pro FT-Einheit emittiert, was einem Bruttoerlös von $145.500 entspricht. Jede FT-Einheit besteht aus einem übertragbaren Warrant (jeder ein Warrant), der innerhalb von zwei (2) Jahren nach Abschluss zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie (jede eine Stammaktie) zu einem Preis von $0,10 ausgeübt werden kann. Die Flow-Through-Aktien gelten als Flow-Through-Aktien im Sinne des Income Tax Act (Kanada).Der Bruttoerlös aus dem FT-Angebot wird für die Durchführung von Explorations- und Bohraktivitäten auf dem unternehmenseigenen Goldprojekt Hercules im Bergbaugebiet Thunder Bay North in Ontario sowie andere kanadische Explorationsausgaben, die als Flow-Through-Bergbauausgaben gemäß Abschnitt 127(9) des Income Tax Act (Kanada) eingestuft werden, verwendet.Das Unternehmen hat 3.518.182 Non-Flow-Through-Einheiten (die Einheiten) zu einem Preis von $0,055 pro Einheit emittiert, was einem Bruttoerlös von $193.500 Dollar entspricht. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie im Kapital des Unternehmens und einem übertragbaren Warrant, der innerhalb von zwei (2) Jahren nach Abschluss zum Erwerb einer weiteren Stammaktie zum Preis von $0,10 ausübbar ist. Der Erlös aus dem NFT-Angebot wird für Explorations- und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.Im Zusammenhang mit der Privatplatzierung hat das Unternehmen eine Vermittlungsprovision in Höhe von $8.120,00 in bar gezahlt und insgesamt 70.000 Vermittler-Warrants ausgegeben (Vermittler-Warrants). Jeder Vermittler-Warrant kann innerhalb von zwei Jahren nach der Emission ausgeübt werden, um eine zusätzliche Stammaktie zu einem Preis von $0,10 pro Warrant zu erwerben.Alle emittierten Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag, die am 13. August 2022 abläuft.Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass das Unternehmen unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Canadian Securities Exchange und im Einklang mit dem Aktienoptionsplan des Unternehmens Board-Mitgliedern, leitenden Angestellten, Mitarbeitern und Beratern des Unternehmens insgesamt 3.900.000 Optionen gewährt hat. Jede Option kann innerhalb von 5 Jahren ab dem Ausgabedatum ausgeübt werden, um eine Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von $0,05 pro Aktie zu erwerben.Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es gemäß dem RSU-Plan des Unternehmens 2.000.000 Restricted Share Units (RSUs) an bestimmte Führungskräfte und leitende Mitarbeiter des Unternehmens ausgegeben hat. Jede RSU berechtigt den Inhaber zu einer Stammaktie des Unternehmens oder einer Barzahlung in Höhe des Äquivalents einer Stammaktie bei Freigabe.Goldn Futures Mineral Corp. (CSE: FUTR) (FWB: G6M) (OTC: GFTRF) ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen, das sich mit der Entwicklung des Projekts Hercules beschäftigt. Das Hercules Projekt liegt 200 Kilometer nordöstlich von Thunder Bay, Ontario, in den Ortschaften Elmhirst und Rickaby, im Bergbaubezirk Thunder Bay North. Das Hercules Projekt befindet sich im Herzen des Goldcamps Beardmore - Geraldton, des viertgrößten Goldcamps in Kanada, und 40 Kilometer westlich des Goldprojekts Hardrock-Greenstone. Das Hercules Projekt liegt im archäischen Grünsteingürtel, der sich vom Gebiet Longlac im Osten bis nach Lake Nipigon im Westen erstreckt, eine Entfernung von ungefähr 130 Kilometern, und besteht aus 475 zusammenhängenden Konzessionen (10.052 Hektar). Das Unternehmen hat eine umfassende Datenbank aus historischen Arbeiten auf dem Hercules Projekt erstellt, einschließlich Erkundungsproben, Schlitzproben, verschiedenen geophysikalischen Untersuchungen und einer Bohrloch-Datenbank über historische Bohrarbeiten aus insgesamt 537 Bohrlöchern mit mehr als 107.000 m Bohrkern. Mit Oberflächenstichproben mit Werten von bis zu 10.374 g/t Gold und Schlitzproben mit bis zu 32,96 g/t Gold über 11,6 Meter bieten die Goldzonen Hercules erstklassige Ziele zur Erweiterung der historischen Ressourcen. 