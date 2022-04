Goldpreis: Wann werden 2.000 $ zurückerobert?

Gold profitierte zuletzt weiterhin von der Sorge in Bezug auf die Ukraine-Krise, berichtet Haresh Menghani von FXStreet : "Die Anleger sind nach wie vor besorgt über die möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen der Ukraine-Krise, was wiederum dem Safe-Hafen-Kurs XAU/USD etwas Unterstützung verlieh."Er spricht von einem aufsteigenden Kanal, der unter 1.900 $ entspringt und als Schlüsselpunkt für kurzfristige Händler fungieren sollte. Gold könnte das Momentum beschleunigen und die psychologische Schlüsselmarke von 2.000 $ zurückerobern, sollte der Preis bedeutend aus dem Kanal ausbrechen.Sollte der Preis jedoch unter 1.960/1.959 $ fallen, könnte die Unterstützung des aufsteigenden Kanals im Bereich von 1.935 $ getestet werden, so Menghani. Ein überzeugender Durchbruch darunter würde Gold "anfällig für einen weiteren Rückgang in Richtung der Zwischenunterstützung bei 1.918 $ auf dem Weg zur 1.900 $-Marke machen".© Redaktion GoldSeiten.de