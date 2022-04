Newmont Corp. veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2021

Heute hat die Newmont Corp. (NYSE: NEM; TSX: NGT) ihren Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2021 (2021 Annual Sustainability Report) vorgestellt, der Teil einer Reihe von Berichten über die ökologischen, gesellschaftlichen und unternehmerischen Praktiken (Environmental, Social and Governance, ESG) des Unternehmens in Schlüsselbereichen ist, die Gesundheit, Sicherheit und Schutz, Menschenrechte, Umwelt, soziale Anerkennung, Governance sowie Inklusion und Vielfalt umfassen.Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220414005624/de/"Newmont hat eine lange Tradition, wenn es darum geht, öffentliche Ziele zu setzen und transparent darüber zu berichten. Mit diesem Bericht bieten wir den Stakeholdern ein klares und umfassendes Verständnis unserer wichtigsten Themen im Bereich Nachhaltigkeit", sagte Tom Palmer, President und CEO von Newmont. "Als international führendes Goldunternehmen sind unsere ESG-Praktiken in die Struktur unseres Unternehmens integriert, da wir daran arbeiten, unseren Zweck zu erfüllen: durch nachhaltigen und verantwortungsvollen Bergbau einen Mehrwert zu schaffen und Menschenleben zu verbessern."- Einsatz für Gesundheit und Sicherheit: Das dritte Jahr in Folge erreichten wir null arbeitsbedingte Todesfälle. Wir haben unser Programm zum Risikomanagement von Todesfällen weiter verankert, wobei der Schwerpunkt auf der Überprüfung der kritischen Kontrollen zur Vorbeugung von Todesfällen und der Schulung von Führungskräften an vorderster Front liegt, um eine sichtbare und spürbare Führungsrolle zu gewährleisten.- Reaktion auf COVID-19: Gesundheit, Sicherheit und Wohlergehen unserer Mitarbeiter und der Gemeinden, in denen wir untergebracht sind, standen weiterhin im Mittelpunkt jeder Entscheidung des Unternehmens. Newmont unterstützte nachdrücklich Impfstoffe gegen COVID-19, sobald diese zur Verfügung standen, und verlangte, dass alle Mitarbeiter und externe Arbeitskräfte vollständig geimpft werden. Das Unternehmen unterstützte mit Beiträgen aus Newmonts Global Community Support Fund COVID-19-Testeinrichtungen, Kampagnen zur Aufklärung über den Impfstoff und die Einführung des Impfstoffs in Gebieten im Umfeld unserer Betriebe.- Finanzielle Leistung in Verbindung mit Nachhaltigkeit: Einführung der branchenweit ersten nachhaltigkeitsorientierten Anleihe, mit der Newmont für die Erfüllung unserer Emissionsreduktionsziele für 2030 und für die Erreichung der Geschlechtergleichheit in Führungspositionen bis 2030 verantwortlich gemacht wird. Dies ist der nächste Schritt bei der Orientierung unseres Geschäfts an unseren Verpflichtungen und Werten, indem die Zinsausschüttung an unsere Leistung bei den wichtigsten ESG-Prioritäten geknüpft wird.- Mehrwert bieten: Bei der Schaffung von wirtschaftlichem Mehrwert in den Gastgemeinden und Gerichtsbarkeiten spielte Newmont eine wichtige Rolle und leistete einen Beitrag von 10,8 Milliarden US-Dollar an seine Mitarbeiter, Gastgemeinden und Gerichtsbarkeiten durch Löhne und Sozialleistungen, Betriebskosten, Kapitalausgaben, Lizenzgebühren und Steuern. Dies beinhaltet Ausgaben in Höhe von 1,4 Mrd. USD für lokale und indigene Zulieferer, 21,9 Mio. USD an Investitionen in die Gemeinden und die Schaffung laufender Beschäftigungsmöglichkeiten für lokale und indigene Arbeitskräfte sowie weitere 3,5 Mio. USD aus dem Global Community Support Fund von Newmont.Die Nachhaltigkeitsbemühungen von Newmont werden weiterhin von mehreren führenden unabhängigen Organisationen gewürdigt:- Zum siebten Mal in Folge im Dow Jones Sustainability Index (DJSI) als führendes Goldminenunternehmen ausgezeichnet und nach wie vor als bestes Bergbauunternehmen auf der FORTUNE-Liste der "World's Most Admired Companies" gelistet;- Erhielt eine Bewertung von "AA" von MSCI, womit Newmont im obersten Quartil für Edelmetalle und Bergbau liegt;- Wird auf Platz 6 insgesamt und als bestes Bergbauunternehmen in der 3BL-Liste der 100 besten Unternehmensbürger ("100 Best Corporate Citizens") geführt;- Zum vierten Mal in Folge in den Bloomberg Gender-Equality Index (GEI, Index für Geschlechtergleichheit) für Newmonts Bemühungen zur Förderung von Frauen am Arbeitsplatz aufgenommen;- Von JUST Capital und CNBC in die JUST 100 als eines der JUST-Unternehmen Amerikas gewählt, in die JUST 100 einbezogen und als Branchenführer für 2022 ernannt; und- Eines der transparentesten Unternehmen im S&P 500, laut Bloomberg's ESG Disclosure Score.Newmonts Nachhaltigkeitsbericht 2021 wurde im Einklang mit der GRI 2016 Universal Standards Core Option, dem GRI Mining and Metals Sector Supplement und den Sustainability Accounting Standards Board (SASB) Metals and Mining Standards erstellt und wurde von einem unabhängigen Dritten extern überprüft. Zudem steht der Nachhaltigkeitsbericht von Newmont in Übereinstimmung mit den Performance Expectations der Mining Principles des ICMM und den Responsible Gold Mining Principles des World Gold Council.Der vollständige Nachhaltigkeitsbericht 2021 steht zusammen mit den ESG-Datentabellen und umfassenden GRI- und SASB-Inhaltsverzeichnissen auf der Website von Newmont zum Download bereit. Newmont ist das weltweit führende Goldunternehmen und Hersteller von Kupfer, Silber, Zink und Blei. Das erstklassige Portfolio des Unternehmens an Vermögenswerten, potenziellen Kunden und Talenten ist in bergbaufreundlichen Gerichtsbarkeiten in Nordamerika, Südamerika, Australien und Afrika verankert. Newmont ist der einzige Goldproduzent, der im S&P-500-Index gelistet und für seine grundlegenden Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken allgemein anerkannt ist. Das Unternehmen ist Branchenführer bei der Wertschöpfung, unterstützt durch robuste Sicherheitsstandards, überlegene Ausführung und technische Kompetenz. Newmont wurde 1921 gegründet und ist seit 1925 börsennotiert.Bei Newmont ist es unser Ziel, durch nachhaltigen und verantwortungsvollen Bergbau Werte zu schaffen und Leben zu verbessern. Weitere Informationen zur Nachhaltigkeitsstrategie und entsprechenden Initiativen von Newmont finden Sie unter www.newmont.com.Ansprechpartner für MedienvertreterCourtney Boone 303.837.5159courtney.boone@newmont.comAnsprechpartner für InvestorenDaniel Horton303.837.5468daniel.horton@newmont.comDie Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220414005624/de/