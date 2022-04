Enge Zusammenarbeit zwischen China und Russland mit dem Ziel einer Win-Win-Situation auf den Goldmärkten

Am 29. Juni 2021 veranstaltete die Shanghai Gold Exchange (SGE) ein China-Russland-Edelmetall-Treffen online mit der russischen De-facto-Behörde für Edelmetalle, der "Selbstregulierungsorganisation 'National Financial Association'" (SRO NFA) - eine Entwicklung, deren Bedeutung den Teilnehmern damals klar war, die aber auch für die breiteren Finanzmärkte von Bedeutung sein könnte.Das von der SGE in typisch langatmiger Weise als "Friendly Cooperation and Share the Opportunities - China-Russia Precious Metal Market Webinar" bezeichnete Ereignis förderte nach Angaben der SGE erfolgreich "die Win-Win-Entwicklung der Edelmetallmärkte in China und Russland".Für diejenigen, die noch nichts von der russischen SRO NFA gehört haben, ist die NFA ein Berufsverband, der buchstäblich den gesamten russischen Finanzsektor vertritt, von Banken über Investmenthäuser bis hin zu Wertpapierhandelsunternehmen. Auf ihrer Website heißt es:"Die NFA wurde 1996 von den wichtigsten Teilnehmern des russischen Wertpapiermarktes unter der Schirmherrschaft des Finanzministeriums der Russischen Föderation und der Zentralbank der Russischen Föderation gegründet. ...Mehr als 75% der NFA-Mitglieder sind Bankinstitute".Außerdem heißt es auf der NFA-Website:"Derzeit umfasst sie [die NFA] etwa 300 russische Wertpapiermarktteilnehmer aus 28 Regionen aus 9 Föderalbezirken Russlands. Ihre Geschäfte machen mehr als 80% des russischen Finanzmarktes aus."Die Beteiligung an der Webinar-Veranstaltung der Shanghai Gold Exchange am 29. Juni 2021 war nach Angaben der SGE groß: "Fast hundert Vertreter von Marktteilnehmern des chinesischen und des russischen Edelmetallmarktes nahmen an dem Webinar teil", bei dem die Teilnehmer "Handelsmöglichkeiten auf den Edelmetallmärkten der beiden Länder erörterten".In ihrer Pressemitteilung erklärte die Shanghai Gold Exchange, dass das chinesisch-russische Webinar "das erste Kooperationsprojekt zwischen der SGE und der SRO NFA seit der Unterzeichnung einer Absichtserklärung im Jahr 2020" sei.Die Vereinbarung, auf die sich die SGE hier bezieht, ist das Memorandum of Understanding (MOU), das von der Shanghai Gold Exchange und der russischen NFA bei einer Zeremonie am 24. November 2020 unterzeichnet wurde. Vor der Unterzeichnung der Absichtserklärung im Jahr 2018 hatten die NFA und die SGE vereinbart, zusammenzuarbeiten.Bei der Unterzeichnung der Absichtserklärung 2020, an der der Präsident der SGE, Wang Zhenying, und der Direktor der Abteilung für internationale Zusammenarbeit der Bank von Russland, Andrej Lipin, teilnahmen, sagte Zhenying von der SGE, dass die SGE und die SRO NFA nach der Unterzeichnung der Absichtserklärung "danach streben werden, das neue Feld der chinesisch-russischen Goldmarktkooperation zu erkunden und zu vervollständigen sowie die Verbindung und Entwicklung beider Märkte zu fördern".