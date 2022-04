Gold fällt von der 2.000-Dollar-Marke; Dollar nahe 2-Jahreshoch

Der Goldpreis war am Dienstagmorgen in Asien etwas rückläufig, nachdem er in der vorangegangenen Sitzung die Marke von 2.000 Dollar erreicht hatte, berichtet Investing.com . Der Dollar lag in der Nähe eines Zweijahreshochs und schmälerte die Attraktivität des gelben Metalls als sicherer Hafen."Die Marke von 2.000 Dollar je Unze ist ein ziemlich kritischer Wert, und die Tatsache, dass der Goldpreis an diesem Tag praktisch unverändert geschlossen hat, bedeutet, dass es offenbar ein leichtes Zögern gibt, sofort nach oben zu gehen", erklärte Matt Simpson, Senior Market Analyst bei City Index. "Gold hat die Möglichkeit, die Stärke des US-Dollar zu überwinden und möglicherweise im Laufe der nächsten Woche über die Marke von 2.000 Dollar zu steigen."Der Dollar, der sich normalerweise umgekehrt zum Gold entwickelt, stieg am Dienstag auf den höchsten Stand seit April 2020. Auch die US-Notenbank wird bei ihren nächsten Sitzungen wahrscheinlich die Zinsen anheben, während die Renditen der 10-Jahresstaatsanleihe von ihren jüngsten Höchstständen zurückgingen."Jetzt, da wir die 2.000-Dollar-Marke getestet haben, wird dies den eher traditionellen Goldkäufern und den eher dynamischen Marktteilnehmern die Augen öffnen, da die Sorgen über eine Rezession in den USA dem Gold mittelfristig ebenfalls Auftrieb verleihen", meinte außerdem Stephen Innes, geschäftsführender Gesellschafter von SPI Asset Management.© Redaktion GoldSeiten.de