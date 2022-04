Goldman Sachs: Rezessionswahrscheinlichkeit in den USA bei 35% in den nächsten zwei Jahren

Die Geschichte deutet an, dass es für die US-Notenbank schwierig sein wird, die Geldpolitik so weit zu straffen, dass die Inflation abgekühlt wird, ohne eine Rezession in den USA auszulösen, berichtet Yahoo Finance . Die Wahrscheinlichkeit einer Kontraktion liegt laut Goldman Sachs Group Inc. in den nächsten zwei Jahren bei etwa 35%.Die Hauptaufgabe der Fed besteht darin, die Kluft zwischen Arbeitsplätzen und Arbeitnehmern zu verringern und das Lohnwachstum auf ein Tempo zu verlangsamen, das mit ihrem Inflationsziel von 2% vereinbar ist, indem sie die finanziellen Bedingungen so weit verschärft, dass die Zahl der offenen Stellen sinkt, ohne dass die Arbeitslosigkeit stark ansteigt, schrieb führender Volkswirtschaftler Jan Hatzius in einem Forschungsbericht vom Sonntag. "Für bare Münze genommen, deuten diese historischen Muster darauf hin, dass die Fed einen harten Weg zu einer weichen Landung vor sich hat", so Hatzius.Auf elf von 14 Straffungszyklen in den USA seit dem Zweiten Weltkrieg folgte innerhalb von zwei Jahren eine Rezession, aber nur acht davon können auch nur teilweise auf die Straffung der Fed zurückgeführt werden - und weiche oder "weichere" Landungen waren in letzter Zeit häufiger, so Hatzius. Er schätzte die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den nächsten 12 Monaten auf etwa 15%.© Redaktion GoldSeiten.de