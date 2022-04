Die kommende Umkehrung des Verhältnisses von Silber und Gold zum Aktienmarkt wird schockierend sein

Silber und Gold sind im ersten Quartal gestiegen, während die Aktienindices gesunken sind, also hat sich ihr Verhältnis zueinander stark verändert, oder? Nein! Die Veränderung ist kaum wahrnehmbar. Im Großen und Ganzen befinden sich Silber und Gold im Verhältnis zum Aktienmarkt immer noch in der Nähe von Allzeittiefs.Hier das Verhältnis von Gold zum S&P 500... der rote Kreis ist vom letzten Freitag, 8. April.Das derzeitige Verhältnis ist in etwa so hoch wie im Jahr 2006! Im Vergleich zum Aktienmarkt ist Gold nach wie vor stark unterbewertet. Ich habe die Spitzenwerte markiert, die dieses Verhältnis bereits erreicht hat. Um diese früheren Höchststände zu erreichen, müsste es steigen...• fast das Vierfache, um den Höchststand von 2011 zu erreichen.• mehr als das Fünffache, um den Höchststand von 1987 zu erreichen.• fast 7-mal, um den Höchststand von 1974 zu erreichen.• und mehr als das 17-fache, um den Höchststand von 1980 wieder zu erreichen!Da es sich um ein Verhältnis handelt, könnte sich ein Vermögenswert mehr bewegen als der andere, aber so oder so kennen wir die Richtung für beide: Gold steigt, Aktien sinken. Dies ist nicht wirklich überraschend, da Gold dazu neigt, Aktienmarktrückgänge abzusichern. Sobald eine Trendwende einsetzt, würde die Bewegung bei beiden Vermögenswerten beträchtlich sein, wenn sie einen der früheren Höchststände erreicht.Hier ist das Verhältnis für Silber. Wie Sie sehen können, hat sich das Verhältnis trotz des Anstiegs im ersten Quartal und des Rückgangs der Aktien im Großen und Ganzen kaum verändert und bleibt in der Nähe des Allzeittiefs.Nur zu Beginn des neuen Jahrtausends war das Verhältnis von Silber zum S&P niedriger als jetzt. Sie können sehen, wo es in der Vergangenheit seinen Höchststand erreichte. Im Vergleich zu heute war das Verhältnis...• 6,3 Mal höher im Jahr 2011,• 16,6-mal höher im Jahr 1983,• und satte 74,1 Mal so hoch im Jahr 1980!Der Punkt hier könnte nicht klarer sein. Sollte sich die Geschichte wiederholen und das Verhältnis auf eines dieser früheren Niveaus zurückkehren, bedeutet dies, dass die Aktienkurse viel niedriger und die Silberpreise viel höher liegen werden. Auch hier gilt, dass es sich um ein Verhältnis handelt, so dass sich der eine mehr bewegen könnte als der andere, aber die Richtung für beide wäre eindeutig: Silber nach oben, Aktien nach unten. Und da sich das Verhältnis in der Nähe historischer Tiefststände befindet, wird die Umkehrung wahrscheinlich atemberaubend sein, noch mehr als bei Gold.Denken Sie daran, dass es sich hier nicht um vorgetäuschte Verhältnisse, Modellprojektionen oder Wunschdenken meinerseits handelt. Alle diese Verhältnisse sind schon einmal aufgetreten. Und in Anbetracht der Tatsache, dass sie sowohl für Gold als auch für Silber nach unten hin gedehnt sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich deutlich nach oben bewegen, in der Tat sehr groß.Wenn sich das Verhältnis von Gold und Silber zum S&P 500 umzukehren beginnt, werden die Aktienverluste zunehmen, während die Gewinne bei Gold und Silber steigen. Ausgehend von der Geschichte werden die Bewegungen wahrscheinlich für beide Gruppen von Anlegern erheblich sein. Und hier eine interessante Frage: Was glauben Sie, wie der durchschnittliche Anleger reagiert, sobald die Umkehrung dieses Verhältnisses in Gang kommt? Würden sie zumindest einige ihrer Aktien abstoßen und in Gold und Silber fliehen?Wenn dann noch hinzukommt, dass der Durchschnittsanleger kurz vor dem Ende einsteigt, könnte diese Umkehrung zu einem ernsthaften Aufschwung führen. Ich hoffe, Sie gehören nicht zu denjenigen, die ihre Aktienpositionen mit Verlusten in der Nähe des Tiefpunkts verkaufen und Gold in der Nähe des Höchststandes kaufen. Wenn Sie das tun, werden Sie ein Opfer des Vermögenstransfers und helfen indirekt mir und meinen Freunden, noch reicher zu werden. Angesichts der Tatsache, dass Bullenmärkte nicht ewig andauern und dass es länger dauert, sich von Abstürzen zu erholen, als viele Anleger glauben, könnte es stattdessen sinnvoll sein, einen Teil Ihres Portfolios jetzt in Gold anzulegen.Wenn Sie noch keine nennenswerten Mengen an Silber und Gold besitzen, sollten Sie jetzt zugreifen. Bei dem derzeitigen Verhältnis scheint Ihr Risiko sehr gering zu sein. Sie können sogar die hohen Prämien für Gold und Silber umgehen. Und wenn Sie jetzt nicht kaufen? Nun, wie Mike Maloney sagt, steht ein Vermögenstransfer bevor, und Sie werden entweder ein Opfer oder ein Gewinner sein. Angesichts dieses Verhältnisses sind Gold- und Silberanleger dazu bestimmt, zu den Gewinnern zu gehören.© Jeff ClarkDieser Artikel wurde am 14. April 2022 auf www.goldsilver.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.