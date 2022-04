GCM Mining: Produktion im 1. Quartal 2022 und beschließt monatliche Dividende für den 16.5.

TORONTO, 18. April 2022 - GCM Mining Corp. ("GCM Mining" oder das "Unternehmen") (TSX: GCM, OTCQX: TPRFF) gab heute bekannt, dass es im März 2022 in seinem Betrieb Segovia insgesamt 16.293 Unzen Gold produzierte, womit sich die Gesamtproduktion im ersten Quartal 2022 auf 49.951 Unzen belief, verglichen mit 49.058 Unzen aus Segovia im ersten Quartal 2021. Im ersten Quartal 2022 produzierte das Unternehmen in Segovia außerdem 89.782 Unzen Silber (gegenüber 57.315 Unzen Silber im ersten Quartal des Vorjahres) sowie etwa 252.000 Pfund Zink und 338.000 Pfund Blei. Die konsolidierte Goldproduktion von 51.486 Unzen im ersten Quartal des Vorjahres beinhaltete auch 2.428 Unzen von Marmato bis zum 4. Februar 2021, dem Datum des Kontrollverlustes über Aris Gold Corporation.Die Goldproduktion von GCM Mining belief sich Ende März 2022 auf 207.282 Unzen, was einem Anstieg von 0,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Unternehmen ist weiterhin auf dem Weg, seine Jahresproduktionsprognose für 2022 von 210.000 bis 225.000 Unzen Gold zu erreichen.GCM Mining verarbeitete im März 2022 in seiner Anlage Maria Dama in Segovia insgesamt 52.292 Tonnen, was einer täglichen Verarbeitungsrate von 1.687 Tonnen pro Tag ("tpd") entspricht, verglichen mit 48.518 Tonnen und 1.565 tpd im März 2021. Die Hauptgehalte von Segovia betrugen im März 2022 durchschnittlich 10,8 g/t, verglichen mit 13,3 g/t im März letzten Jahres. Im ersten Quartal 2022 wurden bei Segovia insgesamt 142.819 Tonnen (1.587 Tagestonnen) mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von 12,1 g/t verarbeitet, verglichen mit insgesamt 132.289 Tonnen (1.470 Tagestonnen) mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von 12,8 g/t im ersten Quartal des Vorjahres.Die polymetallische Anlage des Unternehmens in Segovia war im ersten Quartal 2022 86 Tage lang in Betrieb und verarbeitete durchschnittlich etwa 103 Tonnen pro Tag an Abraum, was zur Produktion von etwa 307 Tonnen Zinkkonzentrat und etwa 279 Tonnen Bleikonzentrat führte. Die Konzentratproduktion wird gelagert, während das Unternehmen die derzeit laufenden Gespräche über Abnahmeverträge abschließt. Die zahlbare Produktion aus den Konzentraten im ersten Quartal 2022 wird auf insgesamt etwa 252.000 Pfund Zink, 338.000 Pfund Blei, etwa 27.800 Unzen Silber und weniger als 100 Unzen Gold geschätzt. Die tatsächlich zahlbaren Mengen können sich noch ändern und werden erst nach der Verschiffung der Konzentrate feststehen.GCM Mining gab heute bekannt, dass sein Board of Directors die nächste monatliche Dividende in Höhe von 0,015 CA$ pro Stammaktie am 16. Mai 2022 an die zum Geschäftsschluss am 29. April 2022 eingetragenen Aktionäre auszahlen wird.GCM Mining gab heute bekannt, dass das Unternehmen am Donnerstag, dem 12. Mai 2022, nach Börsenschluss die Ergebnisse des ersten Quartals 2022 veröffentlichen und am Freitag, dem 13. Mai 2022, um 9:00 Uhr Eastern Time eine Telefonkonferenz und einen Webcast auf veranstalten wird, um die Ergebnisse zu diskutieren.- Link zur Live-Veranstaltung: https://edge.media-server.com/mmc/p/d8dyrtvh- Kanada/ International Gebühren: 1 (647) 484-8332 PIN: 51372134#- Kanada Gebührenfrei: 1 (866) 455-3403 PIN: 51372134#- Vereinigte Staaten Gebühren: 1 (404) 400-0571 PIN: 51372134#- Vereinigte Staaten Gebührenfrei: 1 (866) 374-5140 PIN: 51372134#- Kolumbien Gebühren: +57 601 485-0348 PIN: 51372134#- Konferenz-ID: EV00134454Eine Aufzeichnung des Webcasts wird von Freitag, 13. Mai 2022, bis Freitag, 10. Juni 2022, unter www.gcm-mining.com verfügbar sein.GCM Mining ist ein mittelgroßer Goldproduzent mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz beim Bau und Betrieb von Minen in Lateinamerika. In Kolumbien ist das Unternehmen ein führender Produzent von hochgradigem Untertagegold und -silber mit mehreren Minen in seinem Betrieb in Segovia. Segovia produzierte 206.389 Unzen Gold im Jahr 2021. In Guyana treibt das Unternehmen sein vollständig finanziertes Toroparu-Projekt voran, eines der größten unerschlossenen Gold-/Kupferprojekte in Nord-, Mittel- und Südamerika, das im Jahr 2024 die Produktion von mehr als 200.000 Unzen Gold pro Jahr aufnehmen soll. GCM Mining zahlt eine monatliche Dividende an seine Aktionäre und hält Beteiligungen an Aris Gold Corp. (~44 %; TSX: ARIS; Kolumbien - Marmato, Soto Norte; Kanada - Juby), Denarius Metals Corp. (~29 %; TSX-V: DSLV; Spanien - Lomero-Poyatos und Kolumbien - Guia Antigua, Zancudo) und Western Atlas Resources Inc. Weitere Informationen über GCM Mining finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.gcm-mining.com und in seinem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com.Mike Davies, Finanzvorstand(416) 360-4653investorrelations@gcm-mining.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.ch 